Maskenpflicht in NRW: Was darf ich als Mundschutz tragen?

NRW. Seit Tagen wird darüber diskutiert, wie Deutschland in der Corona-Krise langsam wieder den Weg in die Normalität zurückfindet. Nachdem seit Montag kleinere Geschäfte wieder geöffnet haben, ist am Mittwoch bekannt geworden: Es wird eine Maskenpflicht in NRW geben.

Ab dem 27. April dürfen Bürger viele wichtige Dinge nur noch mit einer Maske erledigen. Was als Mundschutz getragen werden darf, erfährst du hier.

Maskenpflicht in NRW: Hier liest du, wie du ab Montag nur noch einkaufen und Bus- sowie Bahnfahren darfst. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services

NRW: Maskenpflicht tritt am Montag in Kraft

Durch die Öffnung von Geschäften ist ein erster Schritt zurück in die Normalität getan. Doch damit steigt auch das Ansteckungsrisiko am Coronavirus, das nun durch eine Maskenpflicht in NRW entgegengewirkt werden soll.

Gemeinsam mit den Ländern Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Saarland hat Nordrhein-Westfalen beschlossen, ab dem 27. April eine Maskenpflicht in NRW einzuführen. Die gilt dann, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzt sowie beim Einkaufen.

Was ist erlaubt?

Dabei muss man jedoch keine medizinische Maske tragen, sondern Alltagsmasken oder ein Schal sind ebenfalls erlaubt, sofern sie Mund und Nase bedecken.

Ministerpräsident Armin Laschet erklärt dazu: „Das Wichtigste bleibt: Abstand halten und die konsequente Einhaltung von Hygieneregeln. Nach Experten-Auffassung kann auch das Tragen von Alltagsmasken dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu reduzieren. Wir müssen alles tun, was dabei hilft, umsichtig den Weg zurück zu einem Leben in Normalität zu finden.“

Bis zum Inkrafttreten der Maskenpflicht bittet die Landesregierung NRW darum, bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und beim Einkaufen Mund wie auch Nase entsprechend abzudecken.