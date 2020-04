Maskenpflicht in NRW: Brandgefahr! Feuerwehr warnt mit DIESEM Video vor dem falschen Umgang mit dem Mundschutz

Da seit Montag eine Maskenpflicht in NRW gilt, muss sich nun jeder mit dem Umgang der Masken vertraut machen. Denn ein falscher Umgang kann fatale Folgen haben.

Die Feuerwehr warnt nun eindringlich vor einer Brandgefahr.

Maskenpflicht in NRW: Feuerwehr warnt vor Brandgefahr beim falschen Umgang mit Mundschutz

Für einen Großteil der Menschen ist das Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes sicherlich ungewohnt. Die angeordnete Maskenpflicht in NRW kann aber maßgeblich zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus beitragen. Dabei muss man allerdings den richtigen Umgang mit dem Atemschutz behrrschen.

Generell lässt sich eine Maske durchaus wiederverwenden, wenn man diese lange genug trockener, hoher Temperatur aussetzt. Da vermutlich nur die wenigsten ein entsprechendes Reinigungsgerät zur Verfügung haben, kann unter gewissen Umständen auch die Mikrowelle herhalten.

------------------------------

Mehr News aus NRW:

------------------------------

Gefahr binnen Sekunden

Doch Votrsicht! Denn wie ein Video der Feuerwehr Lippetal zeigt, kann eine Maske in einer Mikrowelle in innerhalb weniger Sekunden in Flammen aufgehen. Die Feuerwehr warnt deshalb: „Masken mit Metallbügel gehören zur Desinfektion nicht in die Mikrowelle.“

Ist deine Maske also mit einem Metallbügel versehen, musst du diese auf einem anderen Weg reinigen. Dass andernfalls eine nicht zu unterschätzende Gefahr droht, macht die Warnung der Feuerwehr zweifelsohne deutlich. Sie bittet darum, die Handlung aus dem Video nicht nachzumachen.