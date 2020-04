Schutzmasken gegen Corona: Wo bekomme ich jetzt Masken her? Und was kosten sie?

Masken in Bussen und Bahnen oder beim Einkauf im Supermarkt zum Schutz gegen das Coronavirus - die Bundesregierung hat sich gegen eine Pflicht ausgesprochen. Sie empfiehlt jedoch dringend das Tragen der Mund-Nase-Masken.

Auch eine Pflicht in Zügen sei weiter ein Thema, deutete Verkehrsminister Andreas Scheuer an. Mit dem Tragen der Masken soll die Verbreitung des Coronavirus weiter eingedämmt und das Leben langsam wieder angekurbelt werden.

Masken als Schutz vor Corona: Hier kriegst du sie und so viel kann eine kosten

Doch die Masken sind schwer zu bekommen, in Apotheken und Drogerien vielerorts ausverkauft. Und im Netz herrschen zum Teil Wucherpreise. Betrüger tummeln sich. Wir haben bei Städten, Apotheken, Drogerien und der Verbraucherzentrale nachgehört. Was gibt es Masken? Und was ist ein angemessener Preis?

Thomas Sprenger, Bochums Stadtsprecher, gibt zu: „Ausreichend Masken für jeden Bürger zur Verfügung stellen, ist für uns derzeit nicht möglich. Wir versuchen alles und sind guter Dinge, dass sich die Situation entspannt.“ Der Fokus der Stadt liege derzeit auf der Versorgung von Pflegediensten, Altenheimen oder der Tafel. Dazu arbeitet die Bochumer Ehrenamtsagentur mit Nachbarschaftsinitiativen zusammen, um die Kräfte zu bündeln. Das Schauspielhaus spendete erst diese Woche 730 professionell genähte Masken für den Bochumer Krisenstab, Mitarbeiter der Tafel und der Obdachlosenhilfe. Auch die Feuerwehr näht fleißig.

„Wir arbeiten seit Wochen kontinuierlich an der Beschaffung von Schutzmaterial, produzieren dies teilweise selber“, sagt auch Anja Kopka, Sprecherin der Stadt Duisburg. Eine Maskenpflicht für Geschäfte und ÖPNV, wie sie nach Jena auch Hanau einführen wird, ist in den Ruhrgebietsstädten derzeit nicht geplant.

dm-Geschäftsführer: „Bis auf Weiteres nicht mehr verfügbar“

Auch Apotheken und Drogerien kämpfen derzeit mit Lieferengpässen. Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing und Beschaffung, sagte gegenüber DER WESTEN: „Wir möchten unseren Kunden gerne Mundschutzmasken anbieten. In der derzeitigen Ausnahmesituation ist die Beschaffung der Produkte jedoch sehr schwierig, da die weltweite Nachfrage nach den Produkten sehr hoch ist. Bislang hatten wir die Mundschutzmaske unserer dm-Marke Mivolis im Sortiment. Allerdings ist diese bis auf Weiteres nicht mehr verfügbar, da diese in Frankreich produziert werden und daher von dem per Dekret beschlossenen Exportstopp für Atemschutzmasken der französischen Regierung betroffen sind.“ dm warnt seine Kunden davor, beim Basteln von eigenen Masken Staubsaugerbeutel zu verwenden. Warum das lebensgefährlich sein könnte, liest du hier.

Springen jetzt Discounter ein und verkaufen Schutzmasken? Diese Hoffnung kann ein Sprecher von Aldi Nord nicht geben. Man führe keine Gesichtsschutzmasken im Sortiment. Ob das in Zukunft geplant sei, dazu wollte der Sprecher sich nicht äußern. Ähnlich äußert sich eine Sprecherin von Aldi Süd: „Der Verkauf von Mundschutzmasken oder die kostenlose Ausgabe von Mundschutzmasken an Kundinnen und Kunden ist derzeit nicht geplant.“

Apotheker: „Eine Maskenempfehlung sagt sich leicht“

Rolf-Günter Westhaus betreibt eine Apotheke in Essen-Überruhr und ist Sprecher des Apothekerverbands in NRW. Wie schwierig sich die Beschaffung von Schutzmasken derzeit darstellt, zeigt sich an seinem Beispiel. „Ich warte momentan auf 100 Masken, die man waschen kann.“ Die Nachfrage sei riesig, immer wieder kämen Kunden und fragten nach Schutzmasken für den privaten Gebrauch. Meist muss er sie vertrösten.

Ein Kauf im Internet liegt also nahe. Doch der Apotheker warnt: „Da tummeln sich die tollsten Dinge, da würde ich die Finger von lassen.“ Früher hätte er Masken für 25 Cent das Stück bekommen. Inzwischen seien Preise von 1,50 Euro schon als fair zu bezeichen. „Alles andere ist Wucher.“ Er hat von Angeboten von 25 Euro für eine Maske gehört.

Der Apotheker spricht Klartext: „Eine Maskenempfehlung sagt sich leicht. Natürlich ist es empfehlenswert und wir bemühen uns um Versorgung, können aber zurzeit nicht flächendeckend Masken anbieten.“ Seine ehrliche Empfehlung: Selbst Basteln. Wie das funktioniert, erklären wir dir HIER.

Verbraucherzentrale: So kannst du deine Maske mehrfach tragen

Eine solch selbstgenähte Maske kannst du notfalls auch mehrfach tragen, um Personen in deiner Umgebung zu schützen. Wichtig: die Masken schützen nicht dich, sondern vor allem deine Umgebung. Die Verbraucherzentrale gibt dazu diese wichtigen Tipps:

Auch selbstgemacht Mund-Nase-Masken sollten mehrlagig sein und an den Rändern gut anliegen. Du solltest die Maske möglichst nur an den Bändern berühren und nur mit sauberen Händen! Nach einem Einkauf gilt: erst Hände waschen, dann Maske abnehmen und aufhängen. Fasse sie dabei nur an den Bändern an. Danach am besten nochmal die Hände waschen oder desinfizieren. Hänge die Maske so auf, dass sie nichts berührt und gut trocknen kann. Zum Beispiel an einem Haken, sodass die Maske frei hängt. Die Maske sollte wie die eigene Zahnbürste mit niemandem geteilt werden. Die Innenseite bzw. die Filter solltest du am besten gar nicht berühren. Beim Wiederanziehen fasse die Bänder möglichst weit hinten an, lege das Gesichts in die Maske und befestige die Bänder am Kopf. Falls die Innenseite mit Kontaminationen von außen verunreinigt sein könnte, Einwegartikel im Hausmüll entsorgen und (selbstgenähten) Mehrweg-Schutz aus Stoff bei mindestens 60 Grad Celsius mit normalem Voll-Waschmittel waschen.

