Martin Rütter: Familie aus NRW kauft Welpen – Hundeprofi ist fassungslos, als er DAS sieht

Hundeprofi Martin Rütter hat schon so einiges gesehen. Seit vielen Jahren trainiert der 49-jährige Duisburger die niedlichen Vierbeiner. Er schreibt Bücher und sorgt mit seinen TV-Auftritten regelmäßig für großes Aufsehen.

Am Sonntag zeigt Sat 1 die erste Staffel von „Martin Rütter – Die Welpen kommen“, der Doku-Reihe, bei der Martin Rütter Menschen begleitet, die sich einen kleinen Welpen ins Haus kommen.

Und dabei wird der Hundeprofi immer wieder mit Szenen konfrontiert, bei dem er die Hände vor dem Gesicht zusammenschlagen muss.

„Was ist der wichtigste Tag im Leben?“, fragt Martin Rütter zu Beginn der Sendung ganz provokant. „Die Hochzeit? Die Geburt des Kindes? Joa. Aber der Tag der Tage bleibt, wenn der Welpe einzieht. Boah, was ist da los bei den Leuten? Alle sind mega aufgeregt. Da wird Tage vorher der komplette Tierfachmarkt leer gekauft. Da werden die Stuhlbeine gepolstert, der Garten eingezäunt, und liebevoll ein Schlafplätzchen ausgesucht. Der Welpen-Abholtag wird quasi zum Feiertag. Papa nimmt sich Urlaub, Mama hat noch mal feucht durchgewischt. Die ganze Familie ist am Start, um das Hundebaby in Empfang zu nehmen“, so Rütter amüsiert.

------------------

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er ist ein deutscher Hundetrainer und Buchautor

Rütter wurde Mitte der 90er durch eine Reihe von Fernseh- und Bühnenproduktionen bekannt

-------------------

Man muss kein Sprachexperte sein, um rauszuhören, dass der Hunde-Profi das ganze Brimborium für dezent überzogen hält. Doch die Aussagen scheinen nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Zumindest bei Familie Reul aus Pulheim (NRW) treffen seine Vorahnungen hundertprozentig ins Schwarze.

Die Reuls erwarten Golden-Retriever-Welpe Sam in ihrem Haus und haben, wie von Rütter vorhergesagt, schon einmal ordentlich aufgefahren.

Hundebett, Briefe und fehlende Deko

Da wird ein riesiges Hundebett aufgebaut, Dekoration wird entfernt, und Briefe mit der Aufschrift „Hallo Sam“ im Haus ausgelegt. Ob er diese jemals lesen wird, sei dahingestellt.

Rütter jedenfalls, bricht spätestens bei der Hunde-Post in schallendes Gelächter aus. Man kann also gespannt sein, wie sich die Familie schlägt, wenn der kleine Sam erst einmal einzieht.

Doch die Reuls schlagen sich erstaunlich gut. Zumindest scheint es dem kleinen Sam in Pulheim sehr gut zu gehen.