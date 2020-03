Martin Rütter: Welpe aus NRW wird DAZU gezwungen – Hundeprofi erschüttert! „Nicht, nicht nicht…!“

Martin Rütter hat schon vieles bei der Erziehung von Hunden erlebt, aber was sich ihm jetzt bietet, kann er gar nicht mitansehen! Der Hundeprofi sieht große erzieherische Schwierigkeiten bei Collie-Welpe Lilly und seiner neuen Familie in Tecklenburg (NRW).

Denn was die neuen Besitzer ihrem Hund Lilly plötzlich antun, geht für Hundepsychologe Martin Rütter in der RTL-Sendung „Martin Rütter – Die Welpen kommen“ einfach mal so gar nicht.

Martin Rütter: Welpe aus NRW wird DAZU gezwungen

Aber von vorne: Die Kinder von Familie Brüggen sind maßlos enttäuscht, dass Welpe Lilly so viel schläft. Keine Seltenheit, sagt Martin Rütter: „Welpen schlafen brutal viel. Das brauchen die auch. Wenn ich die zu lange wach halte, dann haben die wirklich auch Entwicklungsstörungen.“

Ist der Hund dann aber doch mal wach, macht er Blödsinn. Knabbert alles an, was ihm in die Quere kommt und raubt seinem Frauchen den letzten Nerv. Mit einer bitteren Konsequenz. Mama Brüggen will ihren Holz-Wohnzimmertisch vor Bissspuren retten, schmiert diesen mit Nagellackentferner ein.

Für Martin Rütter ganz klar ein No-Go!

Hundeprofi Martin Rütter und sein Expertenteam unterstützen zukünftige Hundebesitzer bei ihren ersten gemeinsamen Schritten mit dem neuen, vierbeinigen Familienmitglied. Foto: TVNOW / Arya Shirazi

Martin Rütter sieht Gefahr für Welpe Lilly

„Das Blöde ist nur, wenn der Hund sich irgendwann entscheidet, darauf rumzukauen, ist der Nagellackentferner sau-giftig.“

Und auch beim Versuch, den Hundewelpen einfach ins Wasser am See zu werfen, sieht der RTL-Hundetrainer so seine Schwierigkeiten, ist geradezu geschockt.

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Martin Rütter studierte zunächst Sportwissenschaften, ließ sich danach zum Tierpsychologen ausbilden

Später moderierte er neben Bettina Böttinger die WDR-Sendung „Eine Couch für alle Felle“

2008 startete bei VOX seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Der Hundepsychologe hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

„Nein! Nicht, nicht, nicht, nicht schwimmen! Ein Welpe kann zwar schwimmen, aber er kann auch untergehen, kann in Panik wirklich absaufen“, so der Experte. „Da es über Zwang gelaufen ist, liegt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Tier nie wieder ins Wasser will.“

Erziehungsmethoden nicht gut

Fazit: Die Erziehungsmethoden der Familie Brüggen aus Tecklenburg in NRW sind noch nicht wirklich gut.

Immerhin: Martin Rütter glaubt schon, dass sich Collie Lily sehr wohl in der neuen Umgebung fühlen wird. Und auch, dass die Familie sich das passende Hundebaby ausgesucht hat. Jetzt müssen beide nur noch besser zueinanderfinden – ganz ohne Nagellackentferner und Zwangsschwimmunterricht.

Die aktuelle Folge von „Martin Rütter – Die Welpen kommen“ kannst du dir bei TV Now ansehen.

