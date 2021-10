Marl (NRW): 31-jähriger Mann tot in Wohnung aufgefunden – 62-Jähriger in U-Haft

Marl. Nach dem Fund eines toten 31-Jährigen Mannes in einer Wohnung in Marl (NRW) wurde ein 62-Jähriger in Untersuchungshaft genommen.

Dem Tatverdächtigen aus Marl (NRW) wird Totschlag vorgeworfen. Das teilten die Polizei in Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Essen am Dienstag mit.

Marl (NRW): 31-Jähriger stirbt nach Stichverletzung

In einer Wohnung in Marl (NRW) ist eine Leiche gefunden worden. Foto: dpa

Am Sonntag war die Polizei per Notruf alarmiert worden und hatte den Toten in der Wohnung gefunden. Die Obduktion ergab, dass der Mann an einer Stichverletzung gestorben war.

Noch drei weitere Menschen wurden verhört

Die Ermittler haben einen 62-Jährigen in U-Haft genommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Neben dem 62-Jährigen waren zwei weitere Männer im Alter von 26 und 53 Jahren sowie eine Frau (22) am Tatort vorläufig festgenommen worden. Alle drei seien inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag:

Totschlag ist laut deutschem Strafrecht die vorsätzliche Tötung eines Menschen, die NICHT die Merkmale für Mord erfüllen

Mordmerkmale: Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, Heimtücke, Grausamkeit, Einsatz eines gemeingefährlichen Mittels, Ermöglichungsabsicht (um Straftaten begehen zu können), Verdeckungsabsicht (um Straftaten zu verdecken)

Freiheitsstrafe bei Totschlag: 5-15 Jahre

Freiheitsstrafe bei Mord: bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld lebenslänglich, bei verminderter Schuldfähigkeit oder Kronzeugenregelung weniger

Der Tatverdächtige wurde vor dem Amtsgericht in Gelsenkirchen der zuständigen Amtsrichterin vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft an.

Toter war in Coesfeld gemeldet

Bei dem Getöteten handelt es sich um einen 31-Jährigen, der in Coesfeld gemeldet war. Im dem Fall war eine Mordkommission eingerichtet worden.

Was der Auslöser für die Tat gewesen ist, wird nun ermittelt. (fb)

