Plötzlich kein Poldi-Döner mehr! Mangal schließt in NRW nächste Filiale

Nach der Schließung der Filialen in Berlin und Pulheim schließt nun die nächste Mangal-Filiale. In Hürth in NRW heißt es jetzt endgültig Abschied nehmen von dem Poldi-Döner. Doch warum kam es zu dieser Entscheidung?

Nur drei Jahre lang wurden Döner in der Mangal-Filiale in Hürth verkauft. Bei der Eröffnung des Ladens im Dezember 2022 war Lukas Podolski sogar noch vor Ort in NRW. Mittlerweile sind die Rollläden jedoch dauerhaft heruntergelassen, und auch die große Leuchtreklame wurde bereits abgebaut.

Mietvertrag in Hürth ist ausgelaufen

Gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ begründet ein Sprecher die Schließung der NRW-Filiale mit dem Auslaufen des Mietvertrages. Er erklärt: „Das Gebäude soll abgerissen werden, sodass wir diesen erfolgreichen Standort leider nicht halten konnten.“ In Hürth, an der Ecke Luxemburger Straße/Horbeller Straße, plant man nun den Bau eines bis zu fünfstöckigen Wohn- und Geschäftshauses.

Das ist jedoch nicht die einzige Schließung einer Mangal-Filiale in NRW. Bereits im Sommer dieses Jahres schloss die Filiale an der Venloer Straße in Pulheim-Stommeln ebenfalls endgültig ihre Türen – dieses Mal jedoch aufgrund eines Strategiewechsels der Geschäftsführung.

NRW: Neue Filialen sind in Planung

Gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ erklärt ein Sprecher von Mangal: „Wir eröffnen Geschäfte an hochfrequentierten Orten. Immer mit ausreichend Sitzplätzen und einem echten Wohlfühlambiente.“

Einige kleinere Geschäfte, wie das in Pulheim-Stommeln, „passen nicht mehr in diese Strategie“, weswegen es zu der Schließung kam. Auch in Berlin-Kreuzberg wurde die Mangal-Filiale im November des letzten Jahres geschlossen.

Doch mit den Schließungen in Hürth und Pulheim wird der Mangal-Döner nicht aus NRW verschwinden. Erst im April feierte eine neue Mangal-Filiale ihre große Neueröffnung in Brühl. Für das Jahr 2026 sind zudem drei weitere Standorte im Rhein-Erft-Kreis in Planung.