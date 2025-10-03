„Für einen Rheinländer ist das normal“ – Kölner übernehmen den Ballermann

Wenn sich Kamelle und Sangría mischen, ist auf Mallorca wieder „Rosenmontag“. Auch wenn der Kalender erst September zeigt. Bei 27 Grad, Sonnenschein und Meeresbrise zogen am Montag wieder kostümierte Jecken durch die Schinkenstraße an der Playa de Palma.

DER WESTEN war mitten im Getümmel und hat mit den rheinischen Feierprofis gesprochen. Sie beweisen, dass Karneval und Ballermann ein echtes Traumpaar sind.

Karneval, Kamelle und Küste

„Hier ist das schöne Wetter. Normalerweise ist es an Rosenmontag ja kalt“, sagt Freddy aus Düsseldorf und lacht, während er mit FC-Sonnenhut und Kölsch am Strand posiert. Statt frierender Jecken in Daunenjacken tanzen hier rot-weiße Kostüme über warmen Sand. Ein rheinischer Traum in Flip-Flops. Schon am Morgen hatte sich das Kölner Lokal „Et Dömsche“ in der Bierstraße gefüllt. Pünktlich um 11:11 Uhr schallte „Viva Colonia“ durch die Gassen, die Stimmen wurden mit Kölsch geölt, bevor es in Richtung Ballermann 6 weiterging.

Für Kalle aus Köln ist dieser Mix aus Karneval und Urlaubsfeeling längst Routine: „Für einen Rheinländer ist das normal. Die Leute sind hier super drauf und jeder ist herzlich willkommen.“ Zwischen Sangría und kölschen Klassikern verschwimmen schnell die Grenzen zwischen Domplatte und Playa de Palma – Hauptsache, es wird geschunkelt.

Karneval am Ballermann auf Mallorca Foto: Nina Peters

Dass dieser Umzug mittlerweile Kultstatus hat, verdankt er vor allem Peter aus Solingen. „Ich hab es seit 26 Jahren organisiert. Angefangen haben wir mit 20 Leuten, jetzt sind wir schon über 10.000“, erzählt er stolz, während im Hintergrund die nächste Polonäse in Richtung Meer zieht. Was einst als kleine Schnapsidee begann, ist heute ein Festival, das die Playa jedes Jahr in ein buntes Narrendorf verwandelt.

Trotz aller Feierlaune bleibt es erstaunlich gesittet. „Wir benehmen uns alle hier, wir werden hier auch abends aufräumen, alles in die Mülleimer schmeißen, es gibt eigentlich nichts zu meckern“, betont Peter. Und tatsächlich: Der Strand sieht nach dem Karnevals-Marathon fast so sauber aus wie vor dem Umzug – rheinischer Ehrenkodex eben.

Warum Karneval und Ballermann so gut zusammenpassen, liegt auf der Hand: Kölsch trifft Sangría, Kamelle trifft Paella – beide stehen für Lebenslust, Musik und ausgelassene Nächte. Wer das rheinische „Alaaf“ unter Palmen erlebt hat, weiß: Mallorca ist längst die verlängerte Domplatte.