Mafia-Prozess in NRW: Ermittler entdecken Abscheuliches auf Handy eines Angeklagten

Die Paten von Rhein und Ruhr: die Mafia in NRW - so kommuniziert die Mafia

Er ist der größte Mafia-Prozess in Deutschland – der jetzt um ein weiteres, dunkles Kapitel ein Stück größer geworden ist!

Im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgericht Düsseldorf (NRW) stehen 14 Männer vor Gericht. Ihnen wird vor allem Kokainhandel in großem Stil vorgeworfen. Fünf von ihnen sollen Mitglieder der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta gewesen sein, weitere haben laut Staatsanwaltschaft als Unterstützer fungiert. Die Anklageschrift umfasst 659 Seiten, hat es also in sich.

Einer der Angeklagten hat aber eine weitere Anklage auf dem Kerbholz – denn bei einer Hausdurchsuchung im Rahmen seiner Festnahme ist auf dem Handy von Demetrio C. (38) ein abscheuliches Video gefunden worden: ein Kinderporno, den er über Whatsapp auch noch weiterverbreitet haben soll!

Demetrio C., gebürtig aus Kalabrien, ist einer der 14 Angeklagten. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Mafia-Prozess in NRW: Ermittler entdecken auf Handy abscheulichen Kinderporno

DER WESTEN kennt den Inhalt des Videos, aus Opferschutzgründen wird auf eine Beschreibung verzichtet. C. habe es innerhalb einer Whatsapp-Gruppe mit acht Mitgliedern ohne Vorwarnung geteilt, auch außerhalb dieser Gruppe hätten Bekannte das Video erhalten. Die haben sich angewidert vom Inhalt gezeigt. Gegen C. wird Anklage wegen des Besitzes und der Verbreitung von tier- und kinderpornografischen Inhalte erhoben.

Die Richterbank. Foto: imago images / Reichwein

Demetrio C. ist in Kalabrien geboren, hat zuletzt in Düsseldorf gelebt. Schon sein Vater war in der 'Ndrangheta aktiv, der wegen seiner Mafia-Aktivitäten zu neun Jahren Haft verknackt worden ist. Die Staatsanwaltschaft hat Demetrio C. und die übrigen Angeklagten „Mafia & Co KG“ getauft, spricht von einem „komplexen Großlogistikunternehmen“ und einer „internationalen Parallelökonomie“.

Das ist die 'Ndrangheta:

Vereinigung der kalabrischen Mafia

Aktionsradius umfasst Europa, Russland, Australien sowie Nord- und Südamerika

gilt seit der Mitte der 1990er Jahre als mächtigste Mafia-Organisation Europas

wichtigste Einnahmequellen sind der Drogenhandel und die illegale Müllentsorgung (besonders Giftmüll)

Experten schätzen den Jahresumsatz der 'Ndrangheta auf 54 Milliarden Euro

Türkischstämmige Angeklagte haben Italienern Geld und Kurier-Fahrzeuge besorgt

Durch die türkischstämmigen Angeklagten seien den 'Ndrangheta-Mitgliedern Kurier-Fahrzeuge und Geld zur Verfügung gestellt worden. Der Angeklagte Serkan B. hätte den Mafiosi Geld mit einem Wucherzinssatz von 24 Prozent geliehen, die Rede ist insgesamt von mehr als 500.000 Euro. B. selbst habe aber nicht über diese Summe verfügt, er hat deshalb weitere Bekannte eingespannt.

Der Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgericht Düsseldorf. Hier findet der Mafia-Prozess statt. Foto: imago images / Olaf Döring

Der Plan ist schiefgegangen, denn: Die Kuriere sind mit ihren Drogen auf dem Weg über die Alpen von den Ermittlern abgefangen worden, deshalb sind die Rückzahlungen der kalabrischen Mafia zunehmend ausgeblieben. Laut Anklage hätten sich die türkischstämmigen Angeklagten daraufhin entschieden, mit ihren Kontakten in die Kölner Unterwelt selbst ins Drogengeschäft einzusteigen.

Die Mafia in NRW:

„Operation Pollino“ beendet Mafia-Machenschaft

Ein internationales Ermittler-Team aus Deutschland, Italien und der Niederlande haben die Angeklagten über Jahre hinweg beschattet, ihre Telefone abgehört, verschlüsselte Kryptonachrichten decodiert und verdeckte Ermittler in die Gruppe eingeschleust. Im Dezember 2018 ist dann „Operation Pollino“ durchgeführt und die Machenschaften der Mafiosi beendet worden.

Der Prozess wird fortgesetzt, ein Urteil ist für Ende 2021 geplant.

