Lufthansa verlangt plötzlich 3.000 Euro Corona-Aufschlag – Verbraucherzentrale NRW greift zu drastischen Maßnahmen

03.10.2020

Die Corona-Krise hat vielen Urlaubern in diesem Jahr den Traum von einer Flugreise mit Lufthansa, Ryanair und Co. zunichte gemacht.

Viele Betroffene fragten sich: Was passiert jetzt mit den Tickets? In der Folge gingen bei der Verbraucherzentrale NRW nach eigenen Angaben zahlreiche Beschwerden über Lufthansa, Ryanair und Co. ein.

Lufthansa verlangte etwa bei Umbuchungen Zuzahlungen von bis zu 3.000 Euro! Deswegen ging die Verbraucherzentrale NRW vor Gericht - mit Erfolg.

Lufthansa, Ryanair und Co.: Ticket-Erstattung erst nach der Krise?

Verärgert waren viele Urlauber etwa über das Vorgehen des irischen Billigflugunternehmens Ryanair.

„Kunden, die nach annullierten Flügen keinen Gutschein akzeptierten, sondern ihr Geld zurück haben wollten, hatte der Billigflieger bei der Erstattung auf den Sankt Nimmerleinstag verwiesen“, so die Verbraucherzentrale NRW. Die Rede sei von einem Zeitpunkt nach der Krise gewesen.

Dagegen habe die Verbraucherzentrale NRW vor dem Landgericht Bonn eine Unterlassungserklärung erwirkt. Die hat Ryanair Anfang September akzeptiert.

Lufthansa fordert Aufschlag bis 3.000 Euro

Auch die Lufthansa geriet ins Visier des Verbraucherschutzes NRW. Nicht nur sei das Vorgehen bei Informationen zur Ticket-Rückerstattung genau wie bei Eurowings äußerst undurchsichtig gewesen.

Das deutsche Flugunternehmen habe außerdem unzulässigerweise Zuzahlungen bei Umbuchungen gefordert. In der Economy-Class ist nach Angaben des Verbraucherschutzes NRW die Rede von durchschnittlich 75 Euro pro Ticket.

Das ist die Lufthansa

Größte deutsche Fluggesellschaft

Deutsche Lufthansa AG hat Sitz in Köln

35.221 Mitarbeiter (Stand 2019)

Umsatz 2019: 16,119 Milliarden Euro

Fluggäste 2019: 71,307 Millionen

„Bei First-Class-Flügen sollten pro Person mit rund 3.000 Euro zusätzlich gar fürstliche Zuschläge fällig werden, um zum Alternativtermin ans Ziel zu gelangen“, erklären die Verbraucherschützer. Diese Praxis haben Richter am Landgericht Köln in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil am 22. September untersagt.

Das Fazit der Verbraucherschützer: „Verbraucherrechte im Lockdown“. (ak)