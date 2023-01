Lützerath: Aktivisten stürmen Tagebau! Polizei sieht nur noch diese Möglichkeit

Die Aktivisten in Lützerath sind nun noch einen Schritt weitergegangen. Nachdem seit Tagen Demonstrationen in dem Dorf in NRW stattfinden, ist die Polizei mit den Räumungen der selbsterbauten Unterkünfte und Barrikaden der Aktivisten beschäftigt.

Nun aber haben die Demonstranten den Tagebau in Lützerath gestürmt, wie die Polizei mitteilt. Darum gehen die Beamten nun rigoros vor.

Lützerath: Aktivisten gehen großes Risiko ein

Erst am frühen Samstagnachmittag (14. Januar) war es erneut zu Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei hatte sich mit Schutzhelmen und -Schilden gewappnet und auch die Reiterstaffel war zur Unterstützung herbeigeeilt. Nun sollen hunderte Demonstranten über den Zaun und hinab in die Tagebaugrube gestürmt sein.

Dies ist jedoch sehr gefährlich, wie die Polizei warnt. „Setzen Sie Ihr Leben & Ihre Gesundheit nicht aufs Spiel“, heißt es auf Twitter. Doch ist die Polizei aktuell vor Ort in der Unterzahl und konnte somit den Ausbruch offenbar nicht verhindern.

Polizei setzt Wasserwerfer ein

Die Polizei hat nun offenbar ihre Warnung wahrgemacht und Wasserwerfer gegen die Demonstranten eingesetzt. Vor dem umzäunten Tagebaugebiet stehen aktuell Hunderte Demonstranten der Polizei gegenüber. Sie versuchen weiterhin, vorzudringen und haben teilweise schon geschafft.

Kurz vor der Eskalation waren Tausende bei einer Klima-Demonstration. Dort hatten Sprecher zum Sturm des Dorfes aufgefordert. Rufe wie „Lützi bleibt“ und „Auf nach Lützerath!“ werden immer lauter. Nach den ersten Überschreitungen der Grenze, versucht die Polizei nun mit Wasserwerfern die Kontrolle zurückzugewinnen.

Zum Hintergrund: Die kleine Siedlung der Stadt Erkelenz wird derzeit abgerissen, damit der Energiekonzern RWE dort Braunkohle abbauen kann. Viele Menschen auch aus dem benachbarten Keyenberg protestieren aktuell dagegen.(mit dpa).