Lützerath: Polizei mit Großaufgebot vor Ort – eskaliert die Lage?

In Lützerath herrscht weiterhin Alarm. Nach Eskalationen bei einer Großdemo am Wochenende (7.-8. Januar) werden nun weitere Schritte geplant. Die Polizei ist am Mittwoch (11. Januar) mit einem Großaufgebot vor Ort. Es wird die Räumung des Braunkohleorts Lützerath erwartet.

Die bevorstehende Räumung des Protestdorfs ist nach Einschätzung des Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach einer der herausforderndsten Einsätze der letzten Jahre. Die Polizei erhält dafür Unterstützung aus dem ganzen Bundesgebiet. Die Einsatzkräfte planen einen Großeinsatz, der nach eigenen Angaben bis zu vier Wochen dauern könnte.

In unserem Newsblog halten wir dich über alles rund um die Lage in Lützerath auf dem Laufenden.

Mittwoch, 11. Januar

6.39 Uhr: Die erwartete Räumung des Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier könnte an diesem Mittwoch beginnen. Die Stimmung hatte sich zuvor bereits spürbar aufgeheizt. Die Polizei räumte am Dienstag (10. Januar) auf dem Zufahrtgelände Barrikaden weg, was die Klimaaktivisten empörte. Vereinzelt kam es zu Handgreiflichkeiten.

Seit Dienstag (10.1.) hat die Polizei aufgrund einer Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg die Möglichkeit zur Räumung des Dorfes. Diese könnte frühestens an diesem Mittwoch beginnen.

Erst am Wochenende hatten Aktivisten bei einer Großdemo im Ortsteil Lützerath Polizisten angegriffen. Die Veranstaltungsfläche eines Konzerts sei von Aktivisten gestürmt worden, teilte die Polizei in Aachen auf Twitter mit. Auch habe es Sachbeschädigungen und Eigentumsdelikte gegeben.

Weitere News:

RWE will das Dorf Lützerath abreißen, um die darunterliegende Braunkohle abzuschöpfen. Nach Ansicht des Energiekonzerns sei der Schritt notwendig, um die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen. Umweltschützer sehen das anders und haben das Dorf besetzt. (mit dpa)