Lünen: Mädchen (6) spurlos verschwunden – nun ist sie wieder da

Dortmund/Lünen. Die Polizei Dortmund hat aktuell nach einem sechs Jahre alten Mädchen aus Lünen gesucht. Die Sechsjährige wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag (16. Januar) an der Görlitzer Straße in Lünen gesehen. Nun ist sie wieder da.

Am Dienstag meldet die Polizei: Das Kind ist von einem Angehörigen der Polizei übergeben worden. Das Mädchen ist unverletzt und es geht ihr den Umständen entsprechend gut.

„Das Sorgerecht für die Sechsjährige liegt aktuell beim Jugendamt, das direkt die weitere Betreuung übernommen hat“, schreibt die Polizei.(mg)