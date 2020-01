Lünen: Kind (6) vermisst! Polizei sucht nach Lenina Günther

Dortmund/Lünen. Hoffentlich taucht die kleine Lenina Günther schnell wieder auf...

Die Polizei Dortmund sucht aktuell nach dem sechs Jahre alten Mädchen aus Lünen. Die Sechsjährige wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag (16. Januar) an der Görlitzer Straße in Lünen gesehen.

Das Mädchen könnte mit ihrem Vater in Lünen unterwegs sein. Foto: Polizei Dortmund

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist es möglich, dass Lenina mit ihrem Vater in Lünen unterwegs sein könnte. Bei ihm liegt NICHT das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Im Klartext: Er hätte nicht das Recht, über Leninas Aufenthalt zu bestimmen.

Die Polizei hat zwei Fotos veröffentlicht, bittet um Hinweise unter der Nummer 0231 / 132 7441. (mg)