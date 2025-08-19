Autofahrer rast in NRW auf Frau zu – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Am Montagabend (18. August) kam es zu einem schrecklichen Vorfall in Lünen (NRW). Gegen 19 Uhr raste ein Auto auf eine Frau zu, hinter dem Steuer saß ein 27-jähriger Mann aus Bayern.

Nur in aller letzter Sekunde konnte sich die Frau vor dem heranrasenden Fahrzeug retten. Die Polizei geht ersten Ermittlungen zufolge von einer gezielten Attacke auf die Frau aus.

Autofahrer rast in NRW auf Frau zu

In einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund hieß es, dass von einem Tötungsdelikt ausgegangen wird. Der 27-Jährige steht im Verdacht, mit einem Auto auf die ihm bekannte Frau zugefahren zu sein. Sie sollen sich erst seit Kurzem gekannt haben, wie die zuständige Staatsanwältin Gülkiz Yazir auf Nachfrage von DER WESTEN erklärte.

Was den Mann zu der Tat getrieben habe, dazu schweige er bislang laut der Staatsanwältin. Die Frau konnte sich nur durch einen Sprung retten, sie sei dementsprechend unverletzt. Im Anschluss kollidierte das Auto mit einem vor einer Garage abgestellten Fahrzeug. Polizisten konnten den 27-Jährigen kurze Zeit später festnehmen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am Dienstag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl erlassen hat.