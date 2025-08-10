Bluttat in Lünen ++ Mann erstochen ++ Mordkommission ermittelt

Brutale Bluttat am späten Samstagabend (9. August) in Lünen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist ein 60-jähriger Mann gewaltsam ums Leben gekommen.

Er verblutete in der Wohnung seiner Lebensgefährtin. Zwei Stichwunden im Bein des Mannes wurden festgestellt. Die genauen Umstände des Vorfalls sind unklar. Die 49-jährige Partnerin des Opfers machte widersprüchliche Angaben zu seinem Tod.

Mann in Lünen erstochen

Die beiden Tatbeteiligten befanden sich ersten Ermittlungen zufolge zur Tatzeit alleine in der Wohnung in Lünen. Eine Obduktion bestätigte, dass der Mann aufgrund der Stichverletzungen verblutet war. Ein Notarzt dokumentierte die schweren Verletzungen noch am Tatort, jedoch kam jede Hilfe für den Mann zu spät.

Die Lebensgefährtin des Mannes wurde festgenommen. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft für die Frau an, da Verdacht auf Totschlag besteht.

Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet, die nun herausfinden muss, was genau zum Tode des Mannes in Lünen geführt hat. Bis zur Klärung des Sachverhalts bleibt die 49-Jährige in Haft. (mit dpa)

