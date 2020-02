Lotto: Spieler gewinnt Mega-Jackpot – doch nun kommt DAS heraus

Ein Lotto-Spieler aus Nordrhein-Westfalen hat am vergangenen Wochenende 90 Millionen Euro gewonnen.

Noch nie zuvor gab es einen solch hohen Lotto-Gewinn in NRW. Auch bundesweit steht der Millionär nun ganz weit oben im Gewinn-Ranking.

Lotto-Gewinn noch nicht abgeholt

„Der neue Multimillionär hat seine Spielquittung am Dienstag, den 4. Februar, in einer WestLotto-Annahmestelle im Münsterland gespielt“, erklärt Andreas Kötter, Geschäftsführer von WestLotto. „Sein Glückstipp bestand aus neun Tippreihen, was einem Spieleinsatz von 18,50 Euro entspricht.“

Doch nun kommt heraus: Der Glückliche hat sich noch nicht gemeldet.

Wo ist der Glückspilz?

Was erstmal unglaublich erscheint, kann verschiedenste Gründe haben. Vielleicht berät sich gerade eine Spielgemeinschaft, wie sie mit dieser riesigen Summe umgehen soll und wer als Sprecher der Gruppe agieren wird. Vielleicht ist der Gewinner auch im Urlaub und weiß noch gar nichts von seinem Glück.

Andreas Kötter würde sich jedenfalls freuen, wenn sich noch jemand meldet. „Wir hoffen darauf, der Gewinnerin oder dem Gewinner möglichst bald von Herzen gratulieren zu können“, so der Geschäftsführer von WestLotto. (nr)