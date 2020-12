Lotto: Über zusätzliche Weihnachtsgeld dürften sich in dieser Woche zwei Spieler aus NRW freuen. (Symbolbild)

Lotto: Spieler aus NRW kreuzen nur drei Richtige an – trotzdem können sie sich jetzt mächtig freuen

Ein richtiger Lotto-Tipp in der Vorweihnachtszeit kann sich zu einem schönen Geschenk für den eigenen Geldbeutel entwickeln.

Über dieses zusätzliche Weihnachtsgeld dürften sich in dieser Woche auch zwei Spieler aus NRW freuen. Sie haben an einer Sonderauslosung von „Lotto 6aus49“ teilgenommen – und dick abgeräumt.

Lotto in NRW: Nur drei Richtige – aber trotzdem eine Million gewonnen!

Die Sonderauslosung fand am 2. und 5. Dezember statt – und kam mit einer besonderen Regelung daher. Dann diesmal reichten den Spielern schon drei statt sechs Richtige, um automatisch auch noch an der Nikolaus-Sonderauslosung teilzunehmen. Dabei gab es insgesamt dreimal eine Million Euro zu gewinnen.

Normalerweise braucht man sechs Richtige für einen Millionentreffer. Foto: imago images / Rüdiger Wölk

NRW stellte dabei am Ende zwei der drei Neu-Millionäre. Die Glückspilze gaben ihre Tipps mit den drei Richtigen im Rhein-Erft-Kreis und im Kreis Coesfeld ab.

Infos zum Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

+++ Lotto: Zwei Spieler aus NRW knacken Jackpot – dann kommt es zu einem kuriosen Zufall +++

Beide Gewinner sind WestLotto bekannt, da sie ihre Tipps jeweils mit einer WestLotto-Karte abgegeben hatten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der dritte Millionengewinner kommt aus Berlin.

Alle 17 Tage neuer Lotto-Millionär in NRW

Die beiden Neu-Millionäre bauen die starke NRW-Bilanz aus, was Lotto-Millionäre in diesem Jahr angeht. Insgesamt wurden im Jahr 2020 ganze 21 Millionengewinne in NRW von WestLotto ausgezahlt.

+++ Lotto: Geheim-Tipp! Diese Zahlen werden am häufigsten gezogen +++

Mit den beiden Neu-Millionären bei der Nikolaus-Sonderauslosung steigt die NRW-Jahresbilanz der Millionäre auf über 20 an. Aktuell sind es 21 Millionengewinne, die bisher in 2020 von WestLotto ausgezahlt werden konnten. Das bedeutet: Fast alle 17 Tage gewinnt in NRW ein Lotto-Spieler mindestens eine Million Euro!

Erst in der letzten Novemberwoche gab es zwei Millionengewinner bei LOTTO 6aus49 und Eurojackpot in NRW. (at)

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.