Lotto-Spieler aus NRW liegt mit Tipp daneben – jetzt ist er trotzdem Millionär!

Die Enttäuschung über die Lotto-Zahlen dürften einem Spieler aus dem Raum Krefeld am Samstag (16. August) ins Gesicht geschrieben gewesen sein. Bei der Ziehung 6aus49 war es mal wieder nichts mit dem großen Jackpot.

Doch kurz darauf war der Jubel groß. Denn ein kleines Kreuzchen, das der Tipper aus NRW am Tag der Ziehung gesetzt hatte, sollte ihn doch noch zum Millionär machen. Der Glückspilz ist nicht der einzige aus NRW, der sich am vergangenen Wochenende über einen Millionengewinn freuen konnte.

Lotto-Spieler aus NRW trifft wegweisende Entscheidung

Die Chance aus sechs Richtige mit Zusatzzahl, sie ist verschwindend gering. Sie liegt in der Lotto-Ziehung 6aus49 bei gerade einmal 1 zu 139.838.160. Das wusste wohl auch der frisch gebackene Millionär aus NRW und wollte offenbar seine Chancen erhöhen.

Und so setzte er bei seiner Tippschein-Abgabe in einer Westlotto-Annahmestelle ein Kreuzchen bei den Zusatzlotterien. Eine Entscheidung, die er nicht bereuen sollte. Denn beim Spiel 77 sollte doch tatsächlich seine Gewinnzahl (0461701) gezogen. Auch dafür liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit lediglich bei 1 zu 10 Millionen. Doch Glücksgöttin Fortuna meinte es an diesem Tag wohl gut mit dem Lotto-Spieler aus dem Raum Krefeld.

Lotto-Glückspilz aus NRW räumt Millionen ab

Und die Gewinn-Summe kann sich angesichts eines Einsatzes von 17,85 Euro sehen lassen. 3.877.777 Euro wandern nun auf das Konto des glücklichen Gewinners. Mit seinem Glück steht der Neu-Millionär nicht alleine da.

Denn schon am Freitag konnte ein Lotto-Spieler aus NRW sich über einen satten Gewinn im Eurojackpot freuen. Mit fünf Richtigen und einer Eurozahl sicherte sich der Tipper mehr als eine Million Euro (hier mehr lesen >>>). Kurz zuvor hatte sich bereits ein Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis über einen Millionengewinn freuen können. Was er am Wochenende zuvor gegenüber Freunden und Familie sagte, ist reichlich bemerkenswert (hier mehr dazu >>>).

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.