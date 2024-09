Lotto-Spieler aus NRW holt Millionen-Gewinn – kurz darauf herrscht bittere Gewissheit

Riesen-Jubel bei der Lotto-Ziehung am Mittwochabend (4. September) in NRW. Denn ein Glückspilz aus Ostwestfalen hat als einziger Spieler in ganz Deutschland die sechs Richtigen getippt.

Es hätte der ultimative Lotto-Jackpot werden können. Doch eine Kleinigkeit fehlt zum ganz großen Glück.

Lotto-Spieler räumt Millionen ab

3, 10, 16, 27, 45, 18. Es ist die Zahlenkombination, die der Lotto-Gewinner aus NRW wohl niemals vergessen wird. Dabei hatten die Zahlen vor der Ziehung „6 aus 49“ am Mittwoch keinerlei Bedeutung für den Gewinner. Wie „WestLotto“ bekanntgab, hat der Glückspilz sich die Zahlen von einem Zufallsgenerator („Quicktipp“) ausspucken lassen. Für seine fünf Spielreihen machte der Ostwestfale zwei Tage vor der Ziehung gerade einmal 6,50 Euro locker.

Im Vergleich dazu kann sich der Gewinn von rund 1,2 Millionen Euro durchaus sehen lassen. Doch am ganz großen Jackpot ist der Lotto-Spieler aus NRW am Ende um ein Haar vorbeigeschrammt.

Eine Zahl fehlt zum ganz großen Glück

Denn die passende Superzahl (2) hatte der Zufallsgenerator für den Ostwestfalen nicht ausgespuckt. Und so platzte der Traum vom Multimillionär-Dasein. Mit der Superzahl 2 hätte der Ostwestfale schlappe 6,3 Millionen Euro abgeräumt.

So bleibt es bei „nur“ 1,2 Millionen Euro. Eine stattliche Summe, die aber auch schnell auf den Kopf gehauen ist, wie einst Lotto-König Chico aus Dortmund innerhalb weniger Wochen nach seinem Jackpot unter Beweis gestellt hatte. Von Ferrari, Porsche und Co. sollte der Gewinner von Mittwoch vielleicht eher die Finger lassen, will er seinen Gewinn nicht gleich auf den Kopf hauen.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.