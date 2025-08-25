Lotto-Spieler aus NRW knackt Jackpot – mit diesem irren Schein

NRW hat einen neuen Lotto-Millionär! Bei Ziehung der Lotto-Zahlung am Samstag (23. August) kam dieser Spieler aus dem Raum Wuppertal gar nicht mehr aus dem Jubeln heraus.

Der Glückspilz aus NRW hatte nicht nur sechs Richtige plus Superzahl richtig getippt. Mit ein und demselben seinem Tippschein räumte er noch sechs (!) weitere Male ab. Die Gewinnsumme kann sich sehen lassen.

Lotto-Spieler aus NRW gewinnt Millionen

3, 9, 13, 21, 23 und 27 und die Superzahl 9. Das waren die Gewinnzahlen bei der Ziehung 6aus49 am Samstag. Nicht nur der Spieler aus dem Bergischen hatte sie auf dem Zettel, sondern noch zwei weitere Glückspilze aus Bayern. Sie teilen den Jackpot nun unter sich auf und können sich jeweils über eine Gewinnsumme von mehr als vier Millionen Euro freuen.

Doch der Spieler aus NRW hatte noch mehrfach Grund zum Jubeln. Denn mit einem Systemspiel (Vollsystem 007) gelang ihm ein Mehrfachtreffer. Sein Einsatz von 17,8 Euro sollte sich auszahlen. Nicht nur knackte er den Jackpot, sondern hatte insgesamt sechs Treffer in der dritten Gewinnklasse (5 Richtige und Superzahl). Damit erhöhte sich sein Gewinn um knapp 30.000 Euro auf eine amtliche Gesamtsumme von 4.096.357,40 Euro.

Weiterer Lotto-Jubel in NRW

Neben dem frisch gebackenen Millionär aus dem Raum Wuppertal freuten sich noch zwei weitere Tipper aus NRW über einen satten Gewinn. So hatten jeweils ein Tipper aus dem Kreis Wesel sowie einer aus dem Raum Dortmund ebenfalls sechs Richtige auf dem Zettel. Nur die Superzahl fehlte ihnen zum ganz großen Wurf.

Doch auch der Gewinn der beiden Glückspilze aus NRW kann sich sehen lassen. Sie schrammten mit ihrem Tipp knapp an der Million vorbei und sind jetzt um 920.953 Euro reicher. Klagen wird man darüber wohl nicht…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.