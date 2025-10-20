Lotto-Spieler aus NRW knackt Millionen-Jackpot – mit dieser kleinen Entscheidung

Ein Klick zum Glück: Durch ein zusätzliches Kreuzchen hat ein Lotto-Spieler aus dem Kreis Steinfurt (NRW) richtig abgesahnt. Mit der Teilnahme an der Zusatzlotterie Spiel 77 konnte er den Jackpot knacken und ist nun um satte 1,4 Millionen Euro reicher.

Den Tipp gab der Glückspilz aus NRW am Freitag (17. Oktober) über das Internet ab.

Lotto-Jackpot in NRW: Nur ein Kreuzchen macht’s möglich

Seine Entscheidung für ein „Ja“ bei Spiel 77 zahlte sich richtig aus. Die siebenstellige Losnummer 9-4-3-6-7-5-8 auf seinem Tippschein passte perfekt zur Gewinnzahl. Der Jackpot wird mit einem weiteren Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz geteilt. Beide Gewinner erhalten jeweils satte 1.377.777 Euro. Klar: Mehr Glück kann man bei Spiel 77 kaum haben.

Mit einem Einsatz von 2,50 Euro pro Ziehung haben Spieler bei Spiel 77 die Chance auf Millionengewinne. Voraussetzung dafür ist eine komplett passende Losnummer – und eine kräftige Portion Glück. In diesem Fall stimmten alle sieben Ziffern von rechts nach links überein. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei etwa 1:10 Millionen.

Lotto enttäuscht – Jackpot steigt

Im Hauptspiel Lotto 6aus49 blieb das erhoffte Glück jedoch aus. Weder in der ersten noch in der zweiten Gewinnklasse gab es einen Volltreffer. Die Jagd auf die richtigen Zahlen geht weiter: Für die Ziehung am Mittwoch (22. Oktober) steigt der Lotto-Jackpot auf rund sechs Millionen Euro an.

Das Beispiel aus Steinfurt zeigt: Auch bei einem kleinen Einsatz kann der Traum vom Millionär wahr werden – nicht nur bei Lotto, sondern auch bei Spiel 77!

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.