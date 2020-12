Lotto in NRW: Vier Spieler füllen Schein vor Feiertagen aus – dann erleben sie ihr größtes Weihnachtswunder

Auch in NRW träumen viele Menschen davon einmal ordentlich beim Lotto abzuräumen.

Auch an den Weihnachtstagen gab es dieses Jahr eine Lotto-Ziehung. Gleich mehrere Spieler aus NRW dürften sich freuen.

Lotto in NRW: Viele Gewinner rund um Weihnachten

Welcher Zeitraum könnte günstiger sein, um bei m Lotto mal so richtig abzuräumen als Weihnachten? Schließlich wird immer wieder von Weihnachtswundern unterschiedlichster Art berichtet.

Das ist das Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im Deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Bereits einen Tag vor dem heiligen Abend dürften einige Tipper aus NRW jubeln. Bei Lotto „6aus49“ knackten sogar mehrere Spieler aus NRW den Jackpot und sind nun Millionäre.

Lotto in NRW: Mehrere Spieler knacken den Jackpot

Insgesamt tippten bei der Lotterie am 23. Dezember fünf Spieler die richtigen Zahlen (Gewinnzahlen 11, 12, 13, 37, 38 und 39 sowie die Superzahl 7). Drei von ihnen kommen aus NRW – die anderen beiden Spieler aus Thüringen und Bayern. Die Neu-Millionäre kommen aus dem Raum Duisburg und dem Rhein-Erft-Kreis. Der dritte NRW-Millionengewinn bei der Ziehung am 23. Dezember stammt von einem gewerblichen Spielevermittler. Jeder der Fünf glücklichen Gewinner erhält eine Summe von 3.918.006,30 Euro.

Auch in der zweiten Gewinnklasse gab es bei der Ziehung einige Gewinner aus NRW. Sieben Personen aus dem Bundesland erhalten eine Summe von 219.695,40 Euro. Sie geht in den Kreis Recklinghausen, sowie nach Solingen, Mönchengladbach, Bottrop, Mülheim an der Ruhr, in den Raum Köln und einer an einen Tipper, der über einen gewerblichen Spielevermittler teilnahm.

Lotto: Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde in NRW gejubelt

Ebenfalls am 23. Dezember gab es zwei weitere Großgewinner bei der Zusatzlotterie „Super 6“. 100.000 Euro gehen in den Raum Dortmund und Mülheim an der Ruhr.

Am ersten Weihnachtsfeiertag konnten zwei weitere Personen einen großen Gewinn beim „Eurojackpot“ erzielen. Sie erhalten 353.723,80 Euro beziehungsweise 107.008,80 Euro.

Lotto in NRW: Einige Tipper hatten richtig Glück. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Auch einen Tag später sicherte sich ein Tipper aus NRW eine stattliche Summe. Bei „6aus49“ erreichte er als einziger Spieler bundesweit die zweite Gewinnklasse und gewann so eine Summe von 2.636.362,20 Euro. (gb)

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.