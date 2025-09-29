Lotto-Spieler aus NRW räumt Millionen ab – er muss sich jetzt eine Frage stellen

Ein Tipper aus dem Kreis Soest hat bei Lotto NRW das große Los gezogen. Sein Gewinn: 1,2 Millionen Euro auf einen Schlag – plus 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. Insgesamt ergibt das 2,4 Millionen Euro. Doch eine wichtige Entscheidung steht noch aus.

Spieler bei Lotto NRW stehen vor der Wahl: Sofortige Gesamtauszahlung oder regelmäßige Monatsrente? Der Glückspilz hat anonym gespielt, seine Pläne bleiben offen. Warum dieser Gewinn auch ein aufregendes neues Kapitel bedeutet, liest du hier.

Lotto NRW: So läuft ein Volltreffer

Die Gewinnzahl 2462079 machte den Spieler mit seiner GlücksSpirale-Quittung zum Großgewinner des Wochenendes, berichtete „West Lotto„. Mit nur 16,75 Euro Einsatz nahm er an zwei Ziehungen teil. Sein Volltreffer kam bei der Ziehung vom 13. September zustande.

Der Tipper investierte zudem in die Zusatzlotterie „SiegerChance“, doch der Hauptpreis stammt aus der GlücksSpirale. Laut Angaben des Anbieters beginnt für den Gewinner mit der Einreichung der Spielquittung ein neues Leben voller Möglichkeiten.

Millionen-Gewinn beim Lotto NRW

Die Gewinnsumme von insgesamt 2,4 Millionen Euro öffnet dem Tipper viele Türen. Neben der sofortigen Auszahlung von 1,2 Millionen Euro folgt eine monatliche Rente über 20 Jahre. Alternativ kann sich der Gewinner die gesamte Summe auf einmal auszahlen lassen.

Was der Lotto-Gewinner aus NRW wählt, bleibt derzeit offen. Sicher ist jedoch, dass der Betrag nicht nur das finanzielle Leben, sondern auch die persönliche Zukunft völlig verändern wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.