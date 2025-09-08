Lotto-Jubel in NRW – dieser Glückspilz ist jetzt Millionär

Einmal im Lotto gewinnen – es ist ein Traum vieler Menschen. Wirklich wahr wird dieser Traum allerdings nur selten und wenn überhaupt, sind es oft kleine Beiträge, die Glücksspiel-Spieler gewinnen. Ein Mann aus NRW hat jetzt aber das ganz große Los gezogen und wurde über Nacht zum zweifachen (!) Millionär.

Bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Samstag (6. September) hat sich das Leben von einem Mann aus NRW grundlegend verändert. Denn seit Ziehung ist klar: Der Glücksspieler ist um rund 2,2 Millionen Euro reicher!

Mann aus NRW gewinnt 2,2 Millionen im Lotto

So viel Glück ist fast schon unvorstellbar! Der Mann aus dem Kreis Warendorf (NRW) hatte offensichtlich einen verdammt guten Riecher bei den Lotto-Zahlen und sagte alle sechs Gewinnzahlen korrekt voraus – nur die Superzahl tippte er falsch. Mit 2-4-16-29-44-45 schnappte er sich rund 2,2 Millionen Euro aus dem zweiten Rang.

Auch interessant: Lotto-Spielerin tippt immer wieder die gleichen Zahlen – nach 30 Jahren bekommt sie die Nachricht

Der frischgebackene Millionär traf als einziger Tipper bundesweit mitten ins Schwarze. So kann er sich auf eine unfassbare Summe 2.196.316,70 Euro freuen, die nun auf seinem Konto landet. Ein Betrag, den man sich gar nicht vorzustellen vermag!

Gewinner gab Auftrag noch am selben Tag ab

Noch am Tag der Ziehung selbst hatte der Glückspilz seinen Tipp abgegeben. Online auf westlotto.de sagte er die sechs Gewinnerzahlen korrekt voraus. Da hatte er wohl noch nicht damit gerechnet, dass die Entscheidung sein Leben grundlegend auf den Kopf stellen wird. Übrigens: Der Lotto-Spieler aus Warendorf ist nicht der einzige Glückspilz aus NRW, der sich über einen Gewinn freuen darf. Zwei weitere Online-Spieler aus dem Kreis Recklinghausen konnten in Gewinnklasse 6 der GlücksSpirale jeweils 100.000 Euro gewinnen!

Mehr spannende Nachrichten:

Da die Superzahl 1 von keinem Spieler von LOTTO 6aus49 richtig getippt wurde, bleibt der Jackpot weiterhin unangetastet. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch (10. September) können Spieler hier rund 6 Millionen Euro gewinnen!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.