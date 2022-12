Lotto in NRW: Mega-Jackpot geknackt! Neben ihm sieht sogar „Chico“ aus wie ein armer Mann

Kursat Yildirim, alias „Chico“ aus Dortmund ist wohl aktuell Deutschlands bekanntester Lotto-Gewinner. Der ehemalige Kranfahrer knackte einen Zehn-Millionen-Euro-Jackpot. Danach hing er seinen Gewinn an die ganz große Glocke und begab sich dann auf die ganz große Shoppingtour.

Der Lotto-König aus Dortmund gönnte sich bereits einen Porsche, einen Ferrari, Rolex-Uhren, zahlreiche Luxus-Klamotten und ein Penthouse. Rund zwei Millionen Euro hat „Chico“ nach eigenen Angaben schon auf den Kopf gehauen. Damit sind bereits 20 Prozent seines Gewinns vom Konto verschwunden. Probleme, die der aktuelle Lotto-Gewinner aus NRW vorerst nicht haben wird.

Lotto in NRW: Tipper stellt „Chico“ in den Schatten

Der Jubel in NRW war grenzenlos. Am Mittwoch (7. Dezember) knackte ein Glückspilz aus Aachen oder der Eifelregion den Jackpot. Neben seinen Gewinnzahlen (4, 14, 16, 30, 37 und 39) hatte der Tipper auch noch die richtige Superzahl (8) auf dem Schein. Sein Gewinn kann sich sehen lassen: Satte 27 Millionen räumte der glückliche Gewinner ab – und damit fast drei Mal so viel wie „Chico“. Ob der jetzt vor Neid erblasst? Wohl kaum – mit seinen übrig gebliebenen acht Millionen Euro lassen sich sicher noch einige Träume verwirklichen.

Mehr Themen:

Übrigens: Der höchste Lotto-Jackpot bei „6 aus 49“ lag in diesem Jahr bei 45 Millionen Euro. Das Geld ging seinerzeit nach Hessen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga