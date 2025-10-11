Lotto-Spieler in NRW knackt Millionen-Jackpot – am Ende sieht er keinen einzigen Cent

Woche für Woche träumen zahlreiche Lotto-Spieler in Deutschland vom großen Glück. Einmal den Millionen-Jackpot knacken und auf einen Schlag alle Geldsorgen los sein – das zumindest ist die Traumvorstellung. Man sollte meinen, dass die Tipper daher entsprechend konzentriert mitverfolgen, ob ihre Zahlen am Ende auch gezogen werden.

Doch immer wieder kommt es vor, dass nach der Ziehung der Lotto-Zahlen erst einmal gar nichts passiert – und der Gewinner sich schlichtweg nicht meldet oder nicht aufzufinden ist. Und das für Tage, Wochen oder gar Monate. Besonders bemerkenswert war das kürzlich bei einem Fall in Berlin, als sich der oder die Gewinner des 120 Millionen Euro schweren Eurojackpots nach der Ziehung zunächst nicht meldeten.

Auf Nachfrage von DER WESTEN erinnert sich die Lotteriegesellschaft WestLotto – die auch den Eurojackpot betreibt – an einen ähnlichen Fall aus NRW, der ein unfassbares Ende nahm.

Wahnsinn nach Lotto-Gewinn in NRW

Eigentlich ist es überhaupt nicht verwerflich, sich nach einem Lotto-Gewinn zunächst einmal etwas Zeit zu lassen, bevor man ihn einlöst. „Sie [die Lotto-Gewinner, Anm. d. Red.] lassen die Nachricht erstmal sacken, bevor sie sich der häufig lebensverändernden Situation dann wirklich stellen“, bestätigt auch WestLotto gegenüber DER WESTEN. Man muss schließlich die eigenen Finanzen ganz neu planen bzw. überlegen, wie man das neue Vermögen am effektivsten anlegt. Und dafür ist im Grunde auch genug Zeit – bis zur Einlösung eines Gewinns haben Lotto-Spieler in der Regel drei Jahre Zeit.

Doch spätestens dann muss sich der oder die Glückliche dann auch bei der betreffenden Lotterie gemeldet haben – sonst wandert die Gewinnsumme ungenutzt in den Lostopf einer anderen Ziehung und das ganze Tippglück war völlig umsonst. So wie in einem Fall aus dem Jahr 2012 in Düsseldorf, an den man sich bei WestLotto noch sehr gut erinnert.

Damals erspielte sich ein glücklicher Spieler in der NRW-Landeshauptstadt satte 2,1 Millionen Euro im Lotto – löste den Gewinn jedoch nie ein! Bis zum Ablauf der dreijährigen Frist meldete sich niemand bei WestLotto, um den Gewinn zu beanspruchen.

Lotto-Spieler holt Millionen-Gewinn nie ab

„Das ist eine absolute Ausnahme und sehr ungewöhnlich“, betont eine WestLotto-Sprecherin gegenüber DER WESTEN. „Warum sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht gemeldet hat? Darüber können wir nur spekulieren.“

Eine Vermutung hat WestLotto jedoch: „Der Schein wurde zur Messezeit gespielt – vielleicht war es ein Geschäftsfreisender oder sogar ein Gast aus dem Ausland, der den Schein danach schlicht vergessen hat.“

Wenn der betreffende Lotto-Spieler nur wüsste, welcher Millionen-Gewinn ihm damals vor über einem Jahrzehnt in Düsseldorf durch die Lappen gegangen ist…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.