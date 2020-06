Lotto in NRW: Mann will Lottoschein ausfüllen – plötzlich wird er zum Helden

Eigentlich wollte er nur Lotto spielen. So wie fast jeden Mittwoch steht ein Mann am Donnerstagabend in einem Kiosk in Hagen (NRW), um seinen Lottoschein auszufüllen. Die Sehnsucht nach dem großen Geld.

Aber an diesem Tage wird er zum Helden des Kioskbesitzers. Nein, er gewinnt nicht im Lotto.

Ein Mann wollte eigentlich nur einen ausgefüllten Lotto-Schein abgeben. (Symbolbild) Foto: imago images / localpic

Lotto in NRW: Mann will nur seinen Lottoschein ausfüllen - plötzlich muss er DAS mitansehen

Als er gerade seinen Lottoschein bezahlen will, beobachtet er einen jungen Mann, wie dieser sich mehrere Dosen Kautabak in seine Jacke stopfte.

Als er den Dieb daraufhin ansprach, ergriff dieser sofort die Flucht. Doch der 46-Jährige zögerte nicht lange und reagierte blitzschnell.

Er packte sich einen Arm des Flüchtenden und brachte ihn zu Boden. Dort hat der Zeuge ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können.

Als diese nach wenigen Minuten eintrifft, konnten 18 Dosen Kautabak durch die Polizei aufgefunden werden. (pg)