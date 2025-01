Lotto-Wahnsinn in NRW! Das hat es noch nie gegeben

Er ist eine wahre Legende in NRW: Lotto-König Chico ist seit seinem rund 10-Millionen-Euro-Gewinn über Nacht berühmt geworden. 2022 zog der Dortmunder das ganz große Los und spielt seither bei den Reichen und Schönen in NRW mit. Doch wie es scheint, ist Chico da nicht so alleine…

Jetzt hat das Land NRW einen Lotto-Rekord aufgestellt, mit dem viele so nicht gerechnet hätten. Besonders der Eurojackpot hatte dabei seine Finger im Spiel…

NRW: So viele Lotto-Millionäre wie noch nie

Im Jahr 2024 hat das Bundesland NRW nämlich einen ganz besonderen Rekord aufgestellt: Es haben so viele Lotto-Spieler wie noch nie über eine Million Euro gewonnen! Bis zum Ende des Jahres soll die Zahl noch auf 57 steigen, wie „t-online“ berichtet. Das sind unfassbare 12 Menschen mehr als im letzten Rekordjahr 2022, in dem 45 Menschen mindestens eine Million Euro in der Lotterie gewannen.

Die Höchstgewinner haben allesamt bei der Eurojackpot-Lotterie mitgemacht. Im Juli gewann ein Mann aus NRW unglaubliche 98,2 Millionen Euro, im August ein weiterer 92,5 Millionen Euro. Und die Erfolgssträhne ging weiter: Zwei weitere Gewinner aus NRW räumten jeweils 60 Millionen Euro im Lotto ab.

Ruhrgebiet auf Platz 1

Insgesamt liegt das Ruhrgebiet mit 62 Hochgewinnern – also Lotto-Gewinner, die mehr als 100.000 Euro abgeräumt haben – auf Platz eins. Platz zwei wird vom Rheinland mit 49 Gewinnen und Platz drei vom Niederrhein mit 25 Hochgewinnen belegt. Bei den Städten und Kreisen liegt Köln mit 18 Hochgewinnen auf dem ersten Platz. Dicht gefolgt vom Rhein-Sieg-Kreis mit 14 und 10 Hochgewinnen in Chicos Heimat – im Dortmunder Raum.

Im Jahr 2024 haben 214 Menschen in ganz NRW eine Summe zwischen 100.000 und 999.999 Euro im Lotto absahnen können. Das letzte Mal teilten sich kurz vor Weihnachten zwei Gewinner die unglaubliche Summe von 120 Millionen Euro. Einer von ihnen kommt ebenfalls aus NRW – und zwar aus Bochum.

Anmerkung der Redaktion: Glücksspiel Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen. Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.