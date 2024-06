Lotto: Millionen- Jackpot verfehlt knapp NRW – Spieler weinen bittere Tränen

Einmal im Leben richtig tippen und im Lotto eine oder mehrere Millionen Euro absahnen – das ist wohl der Traum vieler. Erst kürzlich erfüllte er sich für eine Frau aus NRW. Satte 60 Millionen gingen nach Siegen und machten die Spielerin über Nacht stinkreich (DER WESTEN berichtete).

Zugegeben: Im aktuellen Lotto-Eurojackpot war nicht viel zu holen. Gerade mal eine Million konnten Glückspilze hier einsacken. Wie schön wäre es gewesen, wenn auch dieses Mal ein Tipper aus NRW abgesahnt hätte. Aber knapp vorbei ist leider auch daneben.

Lotto-Glück ist NRW nicht hold

Denn tatsächlich beweisen unsere Nachbarn in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr ein glücklicheres Händchen beim Lotto-Spiel. Schon zum vierten Mal sahnte jetzt ein Pfälzer beim Eurojackpot ab – und wurde über Nacht zum Millionär.

+++ Das könnte jetzt auch interessant für dich sein: Frau aus dem Ruhrgebiet sahnt im Lotto ab – der Blick auf die Summe lässt Chico aus Dortmund völlig kalt

Wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag (17. Juni) mitteilte, soll es dieses Mal einen Glückspilz aus dem Kreis Germersheim getroffen haben. In den kommenden Tagen kann er sich schon über ein Plus von rund einer Million Euro auf seinem Konto freuen. Weitere Angaben machte die Lotto-Gesellschaft zu dem glücklichen Mann nicht.

Lotto-König Chico kann nur müde lächeln

Die Summe dürfte vor allem einen kalt lassen: Lotto-König Chico aus Dortmund. Der ehemalige Kranführer sahnte im September 2022 rund 10 Millionen Euro ab. Die Hammer-Summe sollte sein Leben über Nacht komplett auf den Kopf stellen.

Der BVB-Fan fiebert in diesem Jahr natürlich auch bei der Fußball-Europameisterschaft mit. Doch in seiner Brust schlagen gleich zwei Herzen: eins für Deutschland und eins für die Türkei. Wem er bei der Heim-EM 2024 mehr die Daumen drückt, das liest du in diesem Artikel >>>.