Lotto-Spieler aus NRW holt Eurojackpot-Million – mit bitterer Gewissheit

5, 11, 20, 33 und 43. Die Ziehung der Lotto-Zahlen im Eurojackpot am Freitag (15. August) haben in NRW gleich zwei Jubelstürme ausgelöst. Denn zwei Spieler aus dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland hatten genau diese Zahlen auf ihrem Lotto-Schein.

In einem Fall sorgten die beiden Zusatzzahlen (Eurozahlen) für erste Ernüchterung. Ein anderer Spieler aus NRW hingegen durfte noch einmal jubeln – und ist jetzt Millionär!

Lotto-Spieler aus NRW gewinnt im Eurojackpot

Europaweit haben bei der Lotto-Ziehung am Freitag lediglich neun Spieler die richtigen 5 Gewinnzahlen getippt. Acht von ihnen sind jetzt 124.859,30 Euro reicher. Zu mehr hat es jedoch nicht gereicht, weil die Tipper aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, NRW, Schweden, Spanien, Ungarn, Polen und der Slowakei keine der beiden Eurozahlen (6 und 12) auf dem Spielschein hatten.

Anders der zweite Glückspilz aus NRW. Er hatte immerhin eine der beiden Zusatzzahlen richtig getippt und kann sich deshalb als einziger über einen Gewinn in der zweiten Spielklasse freuen. Bald kann sich der Mann über eine Überweisung in Höhe von 1.771.200,90 freuen. Ein Sümmchen, mit dem sich selbst in Zeiten der Inflation das ein oder andere anstellen lässt.

Nur eine Zahl fehlte zum ganz großen Wurf

Das einzige, was den frisch gebackenen Millionär vielleicht jetzt quält: Nur eine weitere Zahl hätte gereicht, um sich die aberwitzige Summe von rund 18 Millionen zu sichern. Weil der Jackpot jedoch nicht geknackt wurde, sind bei der nächsten Ziehung am Dienstag (19. August) nun 23 Millionen Euro in der ersten Spielklasse zu gewinnen.

Genau wie dem Tipper aus NRW ging es übrigens einem Lotto-Spieler (59) aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Auch ihm fehlte bei der Ziehung der Lotto-Zahlen am 6. August nur eine Zahl für den ganz großen Wurf. Was er jedoch am Wochenende vor seinem Millionen-Glück gesagt hatte, ist durchaus bemerkenswert.

