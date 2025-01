Lotto-Spieler aus NRW fallen vom Glauben ab – jetzt ist es offiziell

Neues Jahr, neues Glück – diesem Motto werden wohl auch 2025 zahlreiche Lotto-Spieler aus NRW und anderen Teilen des Landes folgen und (wieder) ihr Glück beim Kreuzchen setzen und Zahlen tippen versuchen.

Doch bei den Verantwortlichen der Lotterie Eurojackpot ist der neue Jahresauftakt Anlass, Bilanz für 2024 zu ziehen. Und für vier Spieler aus NRW bedeutete das Vorjahr ein unglaubliches Bad im Glücksregen!

Lotto in NRW: Jetzt herrscht Gewissheit

Satte 120 Mal wurde der Eurojackpot im Jahr 2024 geknackt – der bisherige Rekord in der bekannten, internationalen Lotterie. Und die Zahl 120 spielte auch eine wichtige Rolle beim Blick auf die erspielten Gewinnsummen. Denn satte zwei Mal wurde die Höchstsumme von 120 Millionen im Vorjahr von zwei Einzelgewinnern geknackt, zieht jetzt die namhafte Zahlenlotterie Bilanz.

Das Lottojahr 2024 brachte für gleich 13 Tipper die überraschende Gewinnnachricht! Und vor allem in NRW hatten einige Lotto-Spieler im Vorjahr gut lachen. So räumten gleich vier Tipper insgesamt 310,7 Millionen Euro ab. Das war aber noch nicht die einzige Besonderheit in NRW.

Gewinner aus NRW mussten teilen

So wurde die Höchstsumme von 120 Millionen Euro im Eurojackpot zwei Mal aufgeteilt und ließ auch zwei Glückspilze aus Deutschlands größtem Bundesland – gemessen nach der Einwohnerzahl – im satten Geldregen von 60 Millionen Euro baden. Unter anderem konnte sich so ein Bochumer pünktlich zum Nikolaustag über das dicke Millionenplus auf seinem Bankkonto freuen (mehr dazu liest du hier >>>).

Insgesamt wurden beim Eurojackpot im Jahr 2024 satte 2,6 Milliarden Euro abgeräumt. Zum Vergleich: 2023 verfehlten glückliche Lotto-Gewinner mit 1,9 Milliarden nur knapp die Grenze von 2 Milliarden Euro Gewinnsumme.

Doch wer weiß, was das Jahr 2025 für Lotto-Spieler aus NRW bereit hält und ob sie erneut für bahnbrechende Rekorde sorgen werden.

Anmerkung der Redaktion: Glücksspiel Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen. Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.