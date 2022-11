Lotto in NRW: Spieler wird Multi-Millionär und trifft riskante Entscheidung – „Das ist mir egal“

Viele Spieler warten Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte auf den großen Lotto-Gewinn. Bei einem Mann aus Dortmund hat es stolze 15 Jahre gedauert. Doch schlussendlich zog er das große Los beim Lotto in NRW. So wurde er von einem Tag auf den anderen zum Multimillionär!

Dass mit einem großen Gewinn auch viel Neid verbunden ist, davon konnten in der Vergangenheit sicherlich schon viele Lotto-Spieler ein Lied singen. Dennoch traf der Dortmunder eine riskante Entscheidung.

Lotto: Dortmunder heimst jahrelang Verluste ein

Es sei nicht der erste Gewinn für den Mann aus der Dortmunder Nordstadt, der sich „Chico“ nennt. In der Vergangenheit habe er hier und da schon kleinere Gewinne eingeheimst, doch das große Los blieb ihm bisher stets verwehrt. Am 24. September wendete sich dann das Blatt. Zwei Tage zuvor gab Chico 139 Euro für einen Quick-Tipp aus. Dann las er in der Zeitung, dass ein Glückspilz aus Dortmund den Jackpot geknackt und fast zehn Millionen Euro gewonnen haben soll.

Vor lauter Aufregung ließ er einen Freund die Zahlen abgleichen – kurze Zeit später der unglaubliche Anruf: Der Dortmunder ist Multimillionär! Dann ging es Schlag auf Schlag. Chico fackelte nicht lang. Er gab seinen Job als Vorarbeiter bei Thyssen in Witten auf, gönnte sich einen Ferrari, einen Porsche und eine edle Uhr. Schließlich kaufte er sogar sein Stammcafé in Dortmund auf.

Lotto in NRW: Glückspilz ignoriert Warnung

Doch dann entschloss sich der Glückspilz für etwas, von dem Lotterien dringend abraten: Er will, dass alle von seinem Gewinn erfahren. „Das ist mir egal. Ich kann gut auf mich aufpassen und bin gut abgesichert. Das Geld ist längst in sicheren Händen“, erklärt er gegenüber der „Bild“.

Doch auch, wenn sich die Nachricht von seinem Lotto-Gewinn in Dortmund und Umgebung in kürzester Zeit wie ein Lauffeuer verbreitet hat, wolle Chico auf dem Boden der Tatsachen bleiben. „Plötzlich sind alle meine Freunde. Viele wollen mein Geld. Aber ich erinnere mich genau daran, wer zu mir gehalten hat, als es mir schlecht ging. Die Millionen verändern mich nicht, ich vergesse sicher nicht, wo ich herkomme.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.