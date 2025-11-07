Lotto-Spieler aus NRW knackt Eurojackpot! Bei der Summe wird selbst Chico blass

Er war Kranführer und Drogenabhängiger – und dann kam das große Glück: Kürsat „Chico“ Yildirim wurde 2022 über Nacht zum Millionär. Fast 10 Millionen Euro brachte ihm damals der Lotto-Gewinn. Seitdem zeigt der Dortmunder sein neues Leben stolz in den sozialen Medien – mit Luxuswagen, Designerklamotten und jeder Menge Hilfsbereitschaft.

Doch nun knackt ein weiterer Person aus NRW den Eurojackpot. Und bei dieser Summe kann Chico nur schlucken …

Person aus NRW knackt Eurojackpot

Ein Glückspilz aus NRW hat nämlich jetzt allen Grund zum Feiern – und zwar gewaltig! Beim Eurojackpot am Freitagabend (7. November) räumte er den Hauptgewinn ab und darf sich jetzt über satte 54.286.720,10 Euro freuen. Damit geht der Riesen-Jackpot der europäischen Lotterie in dieser Woche in den Westen Deutschlands.

Die gezogenen Gewinnzahlen lauteten dabei: 13, 19, 22, 35 und 40 – die Eurozahlen: 2 und 8. Nur ein einziger Tipp traf alle sieben Zahlen richtig – und machte die Person aus NRW zum Multimillionär. Ganz leer gingen die anderen europäischen Länder dabei jedoch nicht aus: In der Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) gab es gleich drei Treffer – je einmal in Baden-Württemberg, Slowenien und der Tschechischen Republik. Jeder von ihnen darf sich immerhin über stolze 737.967,50 Euro freuen.

Auch andere Bundesländer räumen ab

Auch in der Gewinnklasse 3 (5 Richtige) regnete es hohe Summen: Vier Spielteilnehmer – aus Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern – gewannen jeweils 312.134,50 Euro. Nun startet der Eurojackpot wieder bei rund 10 Millionen Euro, die zur nächsten Ziehung am 11. November 2025 in der ersten Gewinnklasse erwartet werden.

Also: Wer aus NRW kommt, sollte heute lieber noch mal den Lottoschein prüfen – vielleicht steckt zwischen den Kassenzetteln im Portemonnaie ja gerade ein 54-Millionen-Los.