Lotto-König Chico erlebt Albtraum – „Hab immer noch Angst“

Kürsat Yildirim ist in Dortmund und über die Stadtgrenzen hinaus auch als Lotto-König Chico bekannt. Ob in einem Testspiel gegen die BVB-Jungs oder auf der Jagd nach der nächsten großen Immobilie – seit er den Jackpot geknackt hat, ist Chico aus der Medienwelt gar nicht mehr wegzudenken. Doch in den sozialen Netzwerken meldet sich der Lotto-König zuletzt etwas bedrückt. Was da wohl hinter steckt?

++ Lotto-König Chico fährt shoppen – er ahnt nicht, was hinter seinem Rücken passiert: „Wer macht denn sowas?“ ++

Lotto-König Chico mit ernsten Worten im Netz

„Ich bin grade wach geworden und obwohl ich wach bin – ich hab immer noch Angst.“ Mit diesen Worten meldet sich Lotto-König Chico in einer Story in den sozialen Netzwerken. Eigentlich untypisch für ihn. Immerhin: Sein Content auf Instagram und Co. handelt doch sonst eher von Fahrten mit den teuersten Autos, Shopping-Hauls und Stadion-Besuchen. Seine Fans fragen sich also zurecht: Was steckt hinter der ernsten Ansprache des Lotto-Millionärs?

„Was mir so passiert, hätte ich mir früher nicht erträumen können“, erklärt in seinem Video weiter. Kein Wunder, denn etlichen Jahrzehnte lang versuchte er sein Glück vergebens im Lotto, bis er im Jahr 2022 schließlich den Jackpot knackte. Auf einen Schlag wurde er um knapp zehn Millionen Euro reicher und lebt seitdem in finanzieller Unabhängigkeit. Was könnte ihn da jetzt noch bedrücken?

Weitere Themen:

„Ich habe immer noch Angst, dass mich einer kneift oder mir eine kleine Ohrlatsche gibt – ich wache auf und das war alles ein Traum“, erklärt Lotto-König Chico in den sozialen Netzwerken weiter.

Für die meisten wohl ein nachvollziehbarer Gedanke. Immerhin: Seine Vergangenheit sah nicht immer ganz rosig aus. Doch sofern es wohl seine Fans momentan beurteilen können, scheint Chico nicht sehr bald aus seinem Traum vom großen Geld aufzuwachen.