Lotto-König Chico will sich nächsten teuren Traum erfüllen – dafür zieht er jetzt alle Register

Es ist schon lange ein Traum von Lotto-König Chico, ein Haus am Phoenix-See zu haben – doch es ist einfach nichts frei. Jetzt wagt Chico einen verzweifelten Versuch, damit der Traum doch noch in Erfüllung geht. Dafür zieht er alle Register.

Lotto-König Chico: Hier sucht er nach einem Haus

Wenn Lotto-Köng Chico etwas zu verkünden hat, dann benutzt er in der Regel dafür seinen Instagram-Kanal. So auch in diesem Fall. Unter der Motto „Chico sucht am Phönix-See Dortmund ‚Erste Reihe‘!“, stellt sich Kürsat Yildirim seinen potenziellen Verkäufern nochmal vor. „Ich möchte eine Ansage machen. Jeder kennt mich seit 15 Monaten als Chico-Lotto-Millionär, doch ich wohne noch bei meinen Eltern im Haus. Das soll sich jetzt ändern.“

+++ Lotto-König „Chico“ aus Dortmund plaudert Details über Konto-Stand aus +++

Chico steht dabei direkt am Phönix-See und schaut über den See auf die „Südseite“, wo er gerne ein Haus kaufen möchte. Denn seiner Meinung nach ist jetzt die Zeit gekommen, um ein eigenes Haus zu kaufen und das auch gerne in bester Lage. Deswegen wünscht er sich jetzt von Menschen, die in erster Reihe am Phönix-See ein Haus verkaufen, dass sich sie sich auf direkten Wege bei Chico melden. „Bitte nicht den Makler einschalten“, sagt Chico.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Quelle: Instagram chico_lottomillionaer

Lotto-König Chico hat großes Interesse

Lotto-König Chico ist sehr daran interessiert, in der Nobelgegend in Dortmund ein Haus zu kaufen. Gemeinsam mit seinem Makler versucht er schon länger, an eine Immobilie in der beliebten Lage zu kommen. Da es bisher noch nicht von Erfolg gekrönt war, versucht es Chico jetzt über den direkten Weg.

„Damit der liebe Chico auch ein Zuhause hat“, so der Lotto-Millionär. Für potenzielle Verkäufer hat Chico auch einen Kontakt hinterlegt: chico@kuersatyildirim.de

Mehr News:

Die Fans von Chico drücken dem Lotto-Millionär die Daumen. „Ich hoffe, dass dein Wunsch in Erfüllung gehen. Gönn dir, Chico!“ oder „Du wirst schon was finden. Hauptsache Geld ist da“, so die Reaktionen der User.

Einer gibt Chico auch noch einen Tipp: „Viel Erfolg, Jung. Lass die Trolle labern. Sind neidisch, dass die kein Geld haben. Ich würde mal nach Häusern gucken, die nicht ganz so gepflegt sind (ja, die gibt es auch in Villen-Gegenden) und dort klingeln. Aber jetzt nicht bei jedem.“