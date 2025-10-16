Lotto-König Chico fürchtet nach Schüssen auf seinen Ferrari das Schlimmste: „Könnte heulen“

Dieser Vorfall schockierte ganz Dortmund: Lotto-König Chico erlebte am 8. Oktober 2025 einen wahren Alptraum. An seinem frisch aus der Werkstatt abgeholten Ferrari entdeckte er mehrere Einschusslöcher (hier mehr Infos dazu).

Den Luxuswagen bezeichnet Chico liebevoll als sein „Herzstück“. Nach dem Vorfall kam der Ferrari erneut in die Werkstatt, dort teilte der 43-Jährige seine Besorgnis in einem Social-Media-Update mit. Dabei wurde deutlich, wie sehr der Vorfall ihn mitgenommen hat.

Lotto-König Chico: Große Sorge um seinen Ferrari

Chico ist der Schreck noch immer anzumerken. Sichtlich mitgenommen erklärte er kurz nach dem Vorfall: „Wer macht sowas? Ich tue niemandem etwas. Seitdem ich im Lotto gewonnen habe, versuche ich jedem zu helfen.“ Zum Glück war er selbst beim Angriff nicht im Auto. Verletzt wurde niemand, doch der Ferrari hat schweren Schaden davongetragen.

In einem neuen Video, das der Lotto-Millionär online stellte, zeigt er das Ausmaß der Zerstörung. „Leute, ich könnte heulen“, sagt er verzweifelt, während die Kamera auf die neun Einschusslöcher an der Karosserie zoomt. „Die haben den so angeschossen, ich kann ihn nicht mehr fahren“, bedauert Chico und wirkt dabei sichtlich niedergeschlagen.

Auto bald nicht mehr fahrbereit?

Die Angst, dass sein geliebtes „Herzstück“ nun endgültig nicht mehr fahrbereit ist, beschäftigt ihn sehr. Momentan wird der Ferrari in der Werkstatt geprüft und repariert. Erst nach genauer Inspektion wird feststehen, ob der Luxuswagen wieder hergerichtet werden kann. Der Millionär ist jedenfalls sichtlich besorgt.

Chico hat bereits auf diesen Schock reagiert und will künftig vorsichtiger sein. „Ich werde keine Stories mehr machen, wo ich meine Autos oder meinen aktuellen Standort oder meine Wohnung zeige“, kündigte er in seinen sozialen Medien an.