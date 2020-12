Lotto: Mann aus NRW räumt kräftig ab – plötzlich äußern andere Spieler brisanten Verdacht

Lotto in NRW: Ein Vorfall sorgt unter den Fans für einen fiesen Verdacht. (Symbolbild)

Ein Mann aus NRW hat im Lotto gewonnen! Doch bei anderen Spielern kam schnell ein Verdacht auf...

„Gratulation nach Nordrhein-Westfalen!“, tönt es auf der Facebook-Seite von „Lotto24“. „Unser 28 Jahre junger LOTTO24-Kunde gewinnt über 280.000 Euro mit seinem Spielschein. Diesen Mittwoch waren 12 Mio. Euro im Lotto-Jackpot“.

Lotto-Spieler schöpfen fiesen Verdacht

Andere Nutzer steigen mit ein und gratulieren gut gelaunt. So schreibt ein Nutzer scherzhaft unter den Beitrag: „Wie heißt es so schön, Glück muss Mann haben. Viel Spaß mit dem Gewinn“.

Doch weitere Nutzer sind skeptisch und schöpfen einen fiesen Verdacht.

Lotto: Schon wieder NRW

Es beginnt scherzhaft mit dem Kommentar: „Die Lottogewinner kommen aus Nordrhein-Westfalen. Ich muss in diesen Staat ziehen, um im Lotto zu gewinnen.“ Doch schnell schalten sich auch andere Nutzer hinzu. „Pfff, komisch, dass meistens in der Region welche etwas gewinnen“, kommentiert ein Nutzer. Ein anderer äußert sogar einen fiesen Verdacht. „Recht hast du, immer diese Gegend! Da stimmt was nicht!“

Lotto: Gewinner kommt schon wieder aus NRW

Das Rätsel um das Bundesland geht weiter und somit auch die Diskussion. „Ich stelle mir vor, dass in dieser Stadt jeder Millionär ist“, kommentiert ein weiterer Nutzer unter den Beitrag.

Auch, wenn es sich dabei für viele um eine schöne Vorstellung des nun mal bevölkerungsreichsten Bundeslandes handelt, bleibt es jedoch auch nur bei einer Illusion. Der glückliche Gewinner aus NRW darf sich jedoch nach wie vor über sein Glückslos freuen.

Auch ein anderer Lotto-Spieler kann sich freuen - er hat ebenfalls eine hohe Summe gewonnen - er hatte 160 Scheine am gleichen Tag mit den gleichen Zahlen ausgefüllt.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.