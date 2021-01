Lotto in NRW: Spieler räumt 90 Millionen Euro ab – und hier kommt er her

Ein Glückspilz aus NRW hatte die 10, 19, 32, 36 und 46 auf dem Lotto-Schein angekreuzt. Und lag damit goldrichtig!

Diese Zahlen haben ihm einen unfassbaren Lotto-Gewinn von 90 Millionen Euro beschert. Jetzt steht fest, woher der glückliche Gewinner des Eurojackpots aus NRW stammt.

Lotto in NRW: Hierher kommt der 90 Millionen Euro schwere Glückspilz

„Überwältigt von dem Gewinn und aufgewühlt von den letzten Tagen“, so schreibt Lotto NRW in einer Pressemitteilung, habe sich der Glückspilz bei der Westlotto-Zentrale in Münster gemeldet.

Der Lotto-Gewinner aus NRW hatte Zahlenglück. Foto: imago images / osnapix

In einem vertraulichen Gespräch und unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen reichte er dort die Original-Quittung mit seinen Glückszahlen ein. Nachdem geklärt war, dass der Schein echt war, drehte sich das Gespräch vor allem um ein Thema: Wie verhält man sich als 90-facher Millionär?

Infos zum Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Gar nicht mal so sehr anders als zuvor, versichert der Gewinner gegenüber Westlotto. „Bodenständig will die Person bleiben. Eben typisch ostwestfälisch“, beschreibt Lotto den Spieler aus dem nördlichen NRW.

Lotto in NRW: So geht es für den frischgebackenen Multimillionär weiter

Doch weil man einen solchen Gewinn eben nicht jeden Tag nach Hause bringt, will sich der Spieler zusätzliche Beratung suchen. Dabei geht es nicht nur um die Nutzung des neuen Vermögens, sondern auch um steuerliche und juristische Fragen.

Der Mann aus Ostwestfalen ist nicht der einzige frischgebackene Lotto-Millionär aus NRW. Ein weiterer Glückspilz sahnte bei der Ziehung am 15. Januar ebenfalls ab – und darf sich dank seines Gewinns von fast 1,5 Millionen Euro ebenfalls Millionär nennen. (vh)