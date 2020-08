Lotto in NRW: Mann gewinnt saftige Summe – plötzlich ist er arm

Diese Geschichte ist unglaublich, aber leider wahr. Für einen Mann aus Lüdenscheid (NRW) sollte es das ganz große Lotto-Glück werden. Per Anruf wurde er über seinen Gewinn unterrichtet.

Doch was er offenbar nicht wahrhaben will: Den vermeintlichen Lotto-Gewinn wird der Mann aus NRW niemals erhalten.

Lotto in NRW: Mann gewinnt Summe – bitter böses Erwachen

Wie die Polizei aus dem Märkischen Kreis laut Come-on.de erklärte, sei der Mann kein Unbekannter. Bereits seit Wochen sollen die Beamten versuchen, ihn davon abzubringen, an die versprochene Lotto-Summe von 80.000 Euro festzuhalten. Denn das Brisante an der Geschichte ist: Der Mann ist auf einen Betrug reingefallen.

Lotto. (Symbolbild) Foto: Imago

Das ist Lotto in Deutschland:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Landeslotterien im deutschen Kaiserreich zu einer kleineren Anzahl von Anbietern zusammengefasst

in der Nazi-Zeit wurde das Genehmigungsrecht der Länder dem Reichsschatzmeister übertragen

nach dem Krieg wurden in sämtlichen Besatzungszonen Lottosysteme vorbereitet

die „Zusatzzahl“ wurde am 17. Juni 1956 eingeführt

erste TV-Übertragung der Ziehung am 4. September 1965

am 7. Dezember 1991 wurde die „Superzahl“ eingeführt

Von Anrufern ist der Lüdenscheider über die Lotto-Gewinnsumme benachrichtigt worden. Und nicht nur das. Ihm wurde die Auszahlung zugesagt, sobald er selbst Geld in den Kosovo überweise, hieß es am Telefon. Er vereinbarte mit den Anrufern, das Geld in Ratenzahlung mit insgesamt fünf Raten zu überweisen – jeweils einen dreistelligen Betrag.

Allerdings konnte er die letzte Rate nicht mehr überweisen, da er sein gesamtes Erspartes, seine Rente, nun komplett verloren hat. Und dennoch hält er weiter an seinem vermeintlichen Lotto-Gewinn fest.

Die Polizei im Märkischen Kreis in NRW ist machtlos. Sie wurde von der Bank über die Überweisungen an die Betrüger informiert. Wie Come-on.de berichtet, sollen es mittlerweile bereits sogar Inkassofirmen auf den Spieler aus NRW abgesehen haben.

Ein Polizeisprecher sprach von einer „hochtragischen Geschichte“. (jhe)