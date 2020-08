Lotto in NRW: Mann aus dem Ruhrgebiet gewinnt fast 10 Millionen Euro (!) – doch aus diesem Grund wird er sich mächtig ärgern

Sechs Wochen lang gelang es niemandem, den Jackpot im Lotto zu knacken. Am Mittwoch erfolgte daraufhin die Zwangsausschüttung beim Lotto „6 aus 49“. Ein Mann aus NRW hat dabei alle Zahlen richtig getippt und fast zehn Millionen Euro abgeräumt.

Dennoch wird er sich nun mächtig ärgern.

Lotto: Mann gewinnt Millionensumme, doch eine Sache wird ihn mächtig ärgern

Wer hofft nicht auch auf den großen Gewinn im Lotto? Für die allermeisten wird das allerdings bloß immer ein Traum bleiben, nicht aber für einen Mann aus NRW.

Er ist seit Mittwochabend um fast zehn Millionen reicher - um genau zu sein um 9.789321,60 Euro. Trotzdem kann sich der Mann, der den Schein im Duisburger Raum abgegeben hatte, nicht so richtig freuen.

Denn in dem Jackpot hatten sich fast 30 Millionen Euro angesammelt, die sich der Mann jetzt mit zwei weiteren Gewinnern teilen muss. Auch sie hatten die richtigen Gewinnzahlen 5, 18, 22, 27, 38 und 48 sowie die richtige Superzahl 1 angekreuzt. Ihr Gewinnanteil geht nach Bayern und Sachsen.

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Lotto: Die Gewinnchance im Spiel „6 aus 49“ liegt bei 1:140 Millionen. (Symbolbild) Foto: dpa

Zweithöchster Lotto-Gewinn im Jahr 2020

Damit ist es jedoch der zweithöchste Lottogewinn in NRW in diesem Jahr beim Spiel „6 aus 49“, wie Westlotto am Donnerstag mitteilte. Nur Anfang des Jahres gewann ein Spieler aus NRW einen höheren Betrag: Rund 32,4 Millionen Euro gingen am 4. Januar in den Dortmunder Raum. (nk)