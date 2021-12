Lotto in NRW: Frau wird über Gewinn informiert – dann beginnt der Alptraum

Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Wer im Lotto gewinnt, denkt natürlich er habe das große Glückslos gezogen. Umso schlimmer, was einer Frau aus NRW passierte!

Denn nachdem man ihr mitgeteilt hatte, dass sie beim Lotto in NRW gewonnen habe, kam es knüppeldicke!

Eine Frau aus NRW freute sich über einen angeblichen Lottogewinn, doch dann ging alles den Bach runter. (Symbolbild) Foto: IMAGO / McPHOTO und IMAGO / Cavan Images

Lotto in NRW: „Lottogewinn“ entpuppt sich als Alptraum

Als am Montag gegen 12 Uhr das Telefon bei einer 41-Jährigen klingelte, ahnte sie noch nichts Böses. Ein Mann berichtete am anderen Ende der Leitung, dass die Hagenerin die Gewinnerin einer Lottoziehung sei. Stolze 28.500 Euro habe sie abgeräumt, so der angebliche Lotteriemitarbeiter. Doch natürlich hatte die Sache einen Haken!

Prompt tischte der unbekannte Anrufer der Frau eine absurde Geschichte auf und erklärte ihr, für den Geldtransport müsse sie ihm 1.000 Euro überweisen. Optional könne sie mittels eines Mobile-Payment-Dienstes bezahlen, das sei sogar noch einfacher.

Lotto in NRW: Eine Frau gewinnt das große Geld und wird dann übers Ohr gezogen. (Symbolbild) Foto: imago images/blickwinkel

Dreister Lotto-Betrügerin haut Frau aus NRW übers Ohr

Die 41-Jährige fiel leider darauf rein und kam der Bitte nach. Sie kaufte zehn Karten des angeblichen Payment-Dienstes und gab die darauf enthaltenen Codes an den – wie jetzt klar ist – Betrüger durch. Dieser versprach der Frau, sich zeitnah zu melden, um alles Weitere zu vereinbaren.

Auf den Rückruf wartete die angebliche Gewinnerin vergeblich. Die Kripo hat den Fall jetzt übernommen und rät: „Fallen sie nicht auf Geldforderungen am Telefon oder per Mail herein. Überweisen sie keine Geldbeträge an Unbekannte, die Ihnen Gewinne versprechen oder ein Unglück vorgaukeln.“

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.