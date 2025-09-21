Lotto-König Chico bekommt unglaubliche Nachricht – damit hätte er niemals gerechnet

Kürsat Yildirim alias „Chico“ ist in NRW bekannt wie ein bunter Hund – kein Wunder, denn sein Leben hat sich von heute auf morgen komplett verändert. Einst war der Dortmunder Kleinkrimineller und drogensüchtig. Durch einen Lotto-Gewinn wurde er zum Millionär.

Prompt änderte er sein Leben, wurde zum Influencer (842.000 Follower, Stand: 20. September 2025) und unterstützt seine Mitmenschen durch Spenden und besondere Aktionen. Doch nun erreicht ihn eine Nachricht – er reagiert sofort.

Chico aus NRW knackte den Lotto-Jackpot – und setzt sich für Bedürftige ein

Anfangs glaubten viele, der Dortmunder würde seinen rund zehn Millionen Euro schweren Lotto-Gewinn im Handumdrehen verprassen. Und tatsächlich erfüllte er sich zunächst einige kostspielige Wünsche, doch der frisch gebackene Millionär zeigte auch Mitgefühl: Er unterstützte Bedürftige und spendete für Obdachlose – doch damit nicht genug.

Im Rahmen eines YouTube-Formats konnten sich Menschen mit ihren persönlichen Schicksalen an ihn wenden und um Unterstützung bitten. Chico übernahm dabei die Rolle des Helfers, reiste persönlich zu ihnen und erfüllte ihre Herzenswünsche direkt vor Ort. Und wie es sich für einen waschechten Influencer gehört, teilt er das auch brav auf Instagram & Co.

„Du bist wirklich etwas Besonders“ – Fan lobt Lotto-Millionär

Und das kommt offenbar gut an, denn nun schrieb ihm ein Fan auf Instagram. Das teilt der NRWler auch prompt in seiner Story, sodass alle die Nachricht lesen können. Follower Julian schickt ihm folgende Worte: „Ich folge dir schon seit Längerem und der wahre Grund ist ganz simpel. Es ist dein gutes Herz, dein Sinn für Humor, deine Großzügigkeit, deine harte Arbeit für andere und dass du ihnen unvergessliche Momente schenkst. Du bist wirklich etwas Besonderes.“

Natürlich ließ Chico diese liebe Botschaft nicht unkommentiert und schrieb in großen weißen Buchstaben vor schwarzem Hintergrund: „Danke für die schönen Worte“ – dazu verlinkte er den Verfasser der süßen Nachricht.

