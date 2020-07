Lost Places in NRW: Eine Liege steht noch am Pool der ehemaligen Weserbergklinik.

Lost Places in NRW: Fünf verlassenen Orte, die du so noch nie gesehen hast

Sie haben eine ganz eigene Magie. Eine Magie des Verlassenen, des Heruntergekommenen.

Die Rede ist von Lost Places in NRW. Daniel Boberg wurde von dieser Magie angesteckt und kennt wohl die verlassenen Ruinen in Nordrhein-Westfalen so gut wie wenige andere. Er hat kürzlich den dritten Bildband „Verlassene Orte Nordrhein-Westfalen“ im Sutton Verlag veröffentlicht.

Lost Places im Ruhrgebiet

Lost Places in NRW: Wetten diese fünf verlassenen Orte kennst du noch nicht

Für DER WESTEN hat er seine fünf Lieblings-Lost Places in NRW ausgepackt. Bühne frei für den Charme des Verlassenen.

+++ Lost Places: Lange war das „Horror-Hotel“ in Oberhausen verlassen – doch was ist DAS?! +++

Das geheime Sprengstoffversuchslabor in Dortmund

Das geheime Sprengstofflabor in Dortmund. Foto: Pixelgranaten.de

Als 1908 auf der Zeche Radbod sich ein verheerendes Grubenunglück ereignete, bei dem 349 Menschen starben, wurden in der Folge überall mehrere Sprengstoffversuchslabore aufgebaut. Ziel: weitere Unglücke verhindern.

Man errichtete eigene Versuchsstrecken für die Untersuchung von Kohlenstaubexplosionen, eine davon entstand 1908 in Dortmund. Bis ins Jahr 2001 Sprengstoff getestet und an der Sicherheit unter Tage gearbeitet.

Die verlassene Armaturenfabrik in Duisburg

Rhein-Emnscher-Armaturen steht in großen Lettern an einer hohen Mauer. Ein Tor versperrt den Weg zum ehemaligen Betriebsgelände. Bis Ende der 1980er Jahre wurden hier Spezialarmaturen für die Schwerindustrie, Kupfer- und Kühlelemente oder Blasformen für Hochöfen gefertigt, während des Krieges auch Metallhülsen für Granaten.

Zusätzliches Highlight: eine verlassene Direktorenvilla.

Die verlassene Armaturenfabrik in Duisburg Foto: Pixelgranaten.de

Kurklinik Weserbergland

Die ehemalige Kurklinik Weserbergland meldete 1996 Insolvenz an, feierte im Rahmen der EXPO 2000 in Hannover ein Comeback. 2001 war dann aber wieder Feierabend. Der Gebäudekomplex ist riesig, umfasst mehr als 8000 m².

+++ Lost Places-Fotos waren gestern: Duisburg findet Investor für Stadtbad Hamborn – das soll aus dem Gebäude jetzt werden +++

„Es wirkt, als hätte das Gebäude völlig unvorbereitet geräumt werden müssen. Sehr viele Dinge wirken so, als hätte man abends seine Arbeit beendet und wäre niemals wieder zurückgekehrt“, erzählt Boberg über seinen Besuch 2011. Patientenakten, Bewerbungen und Rechnungen lagen überall in den Büros verteilt, im Schwimmbad stand noch eine Liege und auch medizinischen Geräte standen noch in den Ärztezimmern. 2012 begann der Abriss der Klinik, es bleiben besondere Bilder.

Die Liege steht noch vor dem Pool. Inzwischen wurde die ehemalige Klinik aber abgerissen. Foto: Pixelgranaten.de

Druckknopf und Metallwaren-Fabrik in Wuppertal

Auch in der Druckknopf und Metallwaren-Fabrik in Wuppertal hat die Zeit Spuren hinterlassen. Seit 2010 ist das Gelände sich selbst überlassen. 104 Jahre wurden erst Damenstiefel, später Metallartikel hergestellt.

Blau-weiß, das ist in diesem Fall nicht der FC Schalke, sondern eine verlassene Druckknopf und Metallwaren-Fabrik in Wuppertal. Foto: Pixelgranaten.de

+++ Bochum: Dramatische Rettungsversuche – junge Frau stirbt nach Zusammenbruch +++

Lagerhallen des verlassenen Sanitär- und Heizungsgroßhandels

Lange Gänge, riesige Regale und viele Räume bieten alte Lagerhallen eines verlassenen Sanitär- und Heizungsgroßhandels. Besonderer Höhepunkt: ein Rollerfriedhof mit mindestens 50 Roller und kleineren Motorrädern.

„Bei einigen Rollern sieht man leider deutlich, dass sie dort nicht erst seit gestern stehen. Es ist wirklich schade um die Fahrzeuge. Einige von ihnen hätten wir am liebsten direkt mitgenommen“, berichtete Boberg über seinen Besuch. Der Name dieser verlassenen Sanitär- und Heizungsgroßhandels bleibt übrigens geheim.

Alle Lost Places findest du im hochwertigen Bildband „Verlassene Orte in Nordrhein-Westfalen - Lost Places, Ruinen und der Charme des Verfalls in brillanten Bildern“. Mehr Lost Places findest du auch auf Pixelgranaten.de. (ms)