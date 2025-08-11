Kleinflugzeug in Lohmar/NRW verunglückt – zwei Personen schwer verletzt

Schrecklicher Unfall in NRW! Ein Kleinflugzeug ist in Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis abgestürzt.

Ein Polizeisprecher erklärte am Montag (11. August), dass die einmotorige Sportmaschine in einem Maisfeld in Lohmar (NRW) stehe. Das Flugzeug schlug bei dem Absturz eine deutliche Schneise ins Feld und blieb auf dem Dach liegen, wie zunächst der „Kölner Stadtanzeiger“ berichtete.

Kleinflugzeug in Lohmar/NRW verunglückt

Die beiden Insassen wurden durch den Absturz schwer verletzt, seien aber glücklicherweise ansprechbar. Die Einsatzkräfte sind derzeit noch im Großaufgebot vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war nach dem Unglück angefordert worden.

Mehr News:

Wie der Unfall zustande gekommen ist, was die Ursache war, ist noch unklar. (mit dpa)