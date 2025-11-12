Von wegen Dubai-Schokolade! Neues Hype-Produkt im Anmarsch – nur HIER in NRW

Ganz Deutschland ist im letzten Jahr von der Dubai-Schokolade elektrisiert gewesen. Alle wollten wissen, wie das Pistazien-Glück mit dem „Engelshaar“ schmeckt. Als „Lindt“ Luxus-Schokolade in seinem Store in Düsseldorf anbot, spielten sich irre Szenen ab.

Hunderte Naschkatzen reihten sich in die Schlange der Lindt-Boutique in der NRW-Hauptstadt ein, um sich eine Tafel für 14,99 Euro mit Echtheitszertifikat zu besorgen. In Duisburg wurde später sogar ein Auto aufgebrochen und eine Tafel geklaut (mehr dazu hier >>>). Ein Jahr später hat sich die Aufregung um die Dubai-Schokolade gelegt. Stattdessen rückt jetzt das nächste Schoko-Produkt in den Fokus. Wieder wird es exklusiv bei Lindt in Düsseldorf verkauft.

Neuer Schoko-Hype in NRW?

Hat sie das Zeug in die Fußstapfen der Dubai-Schokolade zu treten und zum neuen Hype-Produkt in der Vorweihnachtszeit 2025 zu avancieren? Es geht um die „Lindt Tokyo Style Chocolade“, die der schweizerische Schoko-Hersteller jetzt auf den Markt bringt.

Dabei springt Lindt auf den „Matcha“-Trend auf und kombiniert das fein gemahlene Grüntee-Pulver mit dem Geschmack von Erdbeeren. Ab Samstag (8. November) werden jeweils 1.000 limitierte Tafeln (handnummeriert) verkauft, unter anderem in Düsseldorf (Wallstraße 1).

Die neue „Lindt Tokyo Style Chocolade“. Foto: Lindt & Sprüngli GmbH

Neben Düsseldorf wird die Schokolade auch in Dresden, München, Stuttgart, Hamburg, Metzingen, Ingolstadt und Frankfurt verkauft. Nur in der NRW-Hauptstadt gibt es einen zweiten Verkaufstermin (15. November).

So viel kostet die Matcha-Schokolade

Neben Matcha und Erdbeeren enthält die Tafel weiße Lindt-Schokolade auch Genmai – ein in traditioneller japanischer Kunstfertigkeit gerösteter Reis. „Sein feines, nussiges Aroma und die knusprige Textur verbinden sich harmonisch zu einem aufregenden Geschmackserlebnis“, wirbt Lindt.

Wer sich eine Tafel sichern möchte, braucht nicht nur Geduld vor den Lindt-Stores, sondern muss auch erneut tief in die Tasche greifen. Denn genau wie für die Dubai-Schokolade werden für das Matcha-Pendant satte 14,99 Euro fällig. Ob sie das Zeug zum neuen Hype 2025 hat, muss sich zeigen.