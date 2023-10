Lidl in NRW: Katze wurde mitten im Discounter ausgesetzt – Tierfreunde sind sprachlos!

Das Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) berichtet auf seiner Facebookseite aktuell von einer ausgesetzten Katze. So weit, so normal – leider. Doch alles andere als normal ist der Fundort des Tieres. Denn die Katze wurde in einer Kölner Filiale des Discounters Lidl gefunden.

Hierzu schreibt das Tierheim: „Bei Lidl gibt’s alles. Auch Katzen. Zumindest waren sie Ende letzter Woche dort kurz mal im Angebot.“ Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man fast lachen! Doch wie kommen Menschen darauf, ihr Haustier bei Lidl in NRW auszusetzen?

Lidl in NRW: Katzen im Angebot?

Mit ausgesetzten Vierbeinern haben Tierheime wahrscheinlich täglich zu tun. Doch dieser Fundort verwundert selbst die Experten. Normalerweise gehen Kunden zu Lidl in NRW, um sich mit Milch, Obst, Brot und weiteren Produkten für den täglichen Bedarf auszustatten. Doch in einer Filiale des beliebten Discounters wurde kürzlich eine Katze gefunden. Natürlich nicht zum Verkauf, sondern anscheinend einfach ausgesetzt.

Zum Glück brachte die Feuerwehr die Samtpfote schnell ins Kölner Tierheim. Hier kann sie sich jetzt erstmal von den Strapazen erholen. Doch die Frage bleibt: Warum?

Tierheim ist sprachlos

Auch das Tierheim hat keine Antwort auf so ein Verhalten. Die Mitarbeiter erzählen sogar noch von einer weiteren Katze, die einfach an der Straße in einem Körbchen abgestellt wurde. Sie sprechen aus bitterer Erfahrung: „Es wird immer mehr und immer schlimmer.“

Selbst die Facebook-User kennen solche Geschichten. Eine Frau erzählt: „Unser ‚Knoblauch‘ ist auch von Lidl… Gefunden von meinem Sohn im Eingang von Lidl im Oktober 2020.“ Eine andere ärgert sich „Wegwerfartikel Tier! Was ist bloß mit den Menschen los?“ Wir wissen es leider auch nicht! Aber drücken allen ausgesetzten Vierbeiner die Daumen, dass sie von liebevollen Tierfreunden gefunden und gerettet werden.

