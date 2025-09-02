Neuer Lidl in NRW haut alle vom Hocker – diese Filiale ist einzigartig

Lidl hat in Moers steht die Eröffnung einer riesigen neue Filiale an. Mit ihrer 1.420 Quadratmeter großen Verkaufsfläche gehört sie zu den größten Standorten in NRW. Der Neubau an der Hülsdonker Straße 108 ersetzt die alte Filiale und den abgerissenen ,Real’-Getränkemarkt.

Zur Eröffnung am 4. September erwartet die Kunden ein besonderes Rahmenprogramm.

Modernste Technik bei Lidl in NRW

Der neue Lidl in NRW punktet mit breiten Gängen und einem großen Frischesortiment. Dazu gehören Obst, Gemüse, Backwaren und Frischfleisch. Moderne Kühlmöbel und klare Beschilderungen sorgen für eine entspanntere Einkaufsatmosphäre. Glasfronten lassen viel Tageslicht in die Filiale. Außerdem sparen nachhaltige Gebäudetechnologien Energie und setzen neue Maßstäbe.

Auf dem Parkplatz des neuen Lidl in NRW stehen 158 Stellplätze und eine Elektroladesäule bereit. Diese bietet drei Ladepunkte mit einer maximalen Leistung von 60 Kilowatt. Photovoltaikanlagen und Wärmerückgewinnungssysteme runden das nachhaltige Konzept der Filiale ab. Das Gebäude wird ausschließlich mit zertifiziertem Grünstrom betrieben – komplett ohne fossile Energieträger.

Der Lidl-Markt in NRW bietet neben einem modernen Einkaufserlebnis auch 35 neue Jobs in Moers. Eine feierliche Aktion mit Bürgermeister Christoph Fleischhauer spült Spendengelder an den lokalen Tierschutzverein. Kunden erwarten zudem kostenlose Heißgetränke, ein Glücksrad und 20-Euro-Gutscheine für die ersten 100 Personen, die in den Markt kommen. Ein Highlight auch für kleine Besucher: Kinderschminken.

