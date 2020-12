Der Brand in Erkrath am Montag verursachte einen riesigen Schaden.

Lidl in NRW: Großbrand neben Discounter in Erkrath! Jetzt wird der Mega-Schaden bekannt

Erkrath. Großbrand neben Lidl in NRW am Montag! Erst werden die wirklichen Ausmaße des Schadens bekannt.

Am Montag türmte sich in den Mittagsstunden eine riesige Rauchwolke über Erkrath auf. Denn in einer Lagerhalle neben einer Lidl-Filiale in der NRW-Stadt war ein Feuer ausgebrochen. Jetzt werden die Ausmaße des Brands bekannt.

Brand neben Lidl in NRW: So hoch ist der Schaden!

Am Montag schlugen noch Flammen aus einer Lagerhalle an der Röntenstraße in Erkrath-Hochdahl. Jetzt ist an der Stelle von dem ehemaligen Lager nicht mehr viel zu sehen. Die Halle, in der nach Informationen der „Rheinischen Post“ Tapeten und Malerbedarf gelagert wurden, ist hinüber.

------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

------------------------------

Mit einem Großaufgebot kämpfte die Feuerwehr Erkrath gemeinsam mit Brandbekämpfern aus umliegenden Städten bis zur Nacht auf Dienstag gegen den Brand. Doch sie konnten die Lagerhalle nicht retten. Auf etwa 3000 Quadratmetern wütete das Feuer und ließ wenig übrig. Selbst 180 Feuerwehrleute konnte da wenig ausrichten.

------------------

Mehr Nachrichten aus NRW:

Essen: Polizei löst Verlobungsparty in Altendorf auf – zwei Stunden später eskaliert die Lage komplett

Bochum: Steine auf fahrenden Zug geworfen – Polizei mit dringendem Appell

Commerzbank in Duisburg: Frau hebt Geld ab – sie merkt nicht, dass sie bis nach Hause verfolgt wird

------------------

Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Die Aussichten, den Brand vollkommen zu erklären, sind allerdings gering. Nach einer Begehung des Brandorts sieht die Polizei wenig Chancen zur Aufklärung.

Insgesamt soll sich der Schaden laut der „Rheinischen Post“ auf rund 4,5 Millionen Euro belaufen. (ak/cm)