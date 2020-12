Lidl in NRW: Gewaltige Rauchsäule über Erkrath – Großbrand neben Discounter!

Erkrath. Großbrand neben Lidl in NRW am Montag!

Eine riesige Rauchwolke türmt sich in den Mittagstunden über Erkrath auf. Denn in einer Lagerhalle neben einer Lidl-Filiale in der NRW-Stadt ist ein Feuer ausgebrochen. Die Warn-App Nina warnt nun Anwohner in der Umgebung.

Feuer neben Lidl in NRW: Großeinsatz in Erkrath

Die Flammen schlagen aus einer Lagerhalle an der Röntenstraße in Erkrath-Hochdahl. Nach Informationen der „Rheinischen Post“ handelt es sich dabei um den ehemaligen Sitz der Firma Contacto.

Mit einem Großaufgebot kämpft die Feuerwehr Erkrath gemeinsam mit Brandbekämpfern aus umliegenden Städten am Mittag gegen den Brand. Dabei stehen die Einsatzkräfte allerdings vor einem Problem.

So ist das Dach des Gebäudes mit Styropor gedämmt, berichtet die „Rheinische Post“. Daher hätte die Feuerwehr keine andere Wahl, als das Dach des Gebäudes neben Lidl kontrolliert abbrennen zu lassen.

Erkenntnisse über Verletzte oder Vermisste gibt es am Mittag noch keine.

Gewaltige Rauchsäule über Erkrath – Nina warnt

Die gewaltige Rauchsäule zieht am Mittag Richtung Norden. Die Warnapp Nina schlug gegen 13 Uhr aus und warnte Anwohner aus Erkrath-Hochdahl und dem Süden Mettmanns vor Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag.

Ihnen wurde geraten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Gesundheit bestehe allerdings nicht.

Toter nach Brand am Sonntag in NRW

Erst am Sonntag gab es einen folgenschweren Brand in Krefeld. Dort musste die Feuerwehr einen Brand in einer Wohnung an der Reinshagener Straße löschen.

In der Brandwohnung stießen die Einsatzkräfte auf einen regungslosen Mann (55). Die Einsatzkräfte versuchten noch, den 55-Jährigen zu reanimieren – doch vergeblich.

Der Mann verstarb noch am Einsatzort. Brandermittler gehen bislang davon aus, dass das Feuer aus Fahrlässigkeit ausgebrochen war. Der Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt. (ak)